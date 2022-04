Francia Márquez fue objeto de ataques verbales por parte de grupo de mujeres en Medellín

Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, llegó de visita a una unidad residencial en Medellín y fue objeto de ataques verbales por parte de un grupo de mujeres, que rechazaron su presencia mientras la grababan desde la parte alta de un edificio.

En un video que se hizo viral se escucha a una mujer llamando a Francia Márquez, quien se encuentra en el parqueadero de la unidad, y, en ese momento, un miembro del equipo de la candidata vicepresidencial del Pacto Histórico le levanta la mano para pedirle que espere.

“El tonto ese me dice que espere, mira lo que voy a decir”, dice la mujer en medio de la grabación.

Segundos después, la mujer empieza a gritar “no la queremos, que no la queremos, Fico , presidente”, al tiempo que Francia Márquez dirige su mirada hacia el punto desde donde le están hablando y alza la mano como en señal de saludo.

“No es bienvenida, no es bienvenida, no es bienvenida, no es bienvenida”, se escucha decir a varias mujeres en coro.

Y una de ellas agrega: “No es bienvenida a nuestra unidad, no la queremos en nuestra unidad, la unidad se respeta”.

En medio de las arengas, Francia Márquez levanta sus manos nuevamente y continúa su camino haciendo caso omiso a las expresiones en su contra.

Este hecho ocurre días después de que la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro denunciara que en menos de un mes de campaña ya había recibido tres amenazas.

