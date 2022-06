Francia Márquez: “Quien habla de combatir la corrupción no puede estar imputado por corrupción”

Francia Márquez, fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, defendió al candidato y a ella misma de señalamientos de corrupción. Asimismo, en diálogo con Blu Radio, aseguró que su contendor, Rodolfo Hernández, está “trayendo a gente del Centro Democrático” a su campaña. “Y eso no es un secreto, ya todo Colombia lo sabe. Ahí mismo se vio a la señora María Fernanda Cabal, a Paloma Valencia, celebrando el triunfo del señor Rodolfo Hernández y con su disposición de acompañarlo”.

Fue por eso que les preguntó a los colombianos “si quieren más uribismo, que es el que ha sostenido esa política de corrupción por tantos años”.

La líder social recalcó que “el que efectivamente está imputado por delitos de corrupción es el candidato presidencial con el que estamos compitiendo. Entonces, alguien que habla de combatir la corrupción no puede estar imputado por corrupción”.

Sostuvo que “ni Gustavo Petro es corrupto ni yo, Francia Márquez, soy corrupta”.

Sobre políticos cuestionados como Roy Barreras, Armando Benedetti y Piedad Córdoba, manifestó que “no los estoy defendiendo porque nunca he tenido ninguna relación ni vínculo con ellos. Y como candidata vicepresidencial no he tenido un solo delito de corrupción”.

“Ellos han decidido hacer parte y contribuir con esto. El hecho de que alguien esté apoyándonos no quiere decir que por eso vayamos a ser un gobierno corrupto”, subrayó.

Francia Márquez explica qué es vivir sabroso

La candidata vicepresidencial explicó nuevamente que esa expresión “ha sido parte del lenguaje tradicional que nuestras comunidades hemos usado siempre, eso no empezó ahora, si usted va al Chocó la gente habla de vivir sabroso, si va al Cauca, a cualquier región del Pacífico, la gente habla de vivir sabroso”.

“No significa que seamos vagos, como han querido hacer creer y desdibujar ese contexto que hace parte de nuestra cotidianidad. Vivir sabroso es vivir con derechos, es vivir sin miedo”, dijo Francia Márquez.