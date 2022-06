Francia Márquez sobre pedido de Petro al fiscal: "Estoy segura que entre esos jóvenes hay inocentes"

Francia Márquez , vicepresidenta electa de Colombia, se refirió al polémico llamado que le hizo Gustavo Petro a la Fiscalía para que sea liberada la "juventud" detenida durante las protestas de los últimos años. La entrante funcionaria recalcó que, aunque es respetuosa de las normas, en este caso puntual debería existir una "revisión del debido proceso".

"Yo sí creo que hay que hacer una revisión del debido proceso, porque estoy segura que entre esos jóvenes hay jóvenes inocentes que están siendo encarcelados simplemente porque desde el inicio les dijeron que eran vándalos, criminales y terroristas el año pasado, en el estallido social", sostuvo Márquez en diálogo con Luis Eduardo Maldonado y Juan Diego Alvira, periodistas de Noticias Caracol.

Publicidad

Para la lideresa social, que en agosto ocupará el segundo cargo de la nación, los jóvenes colombianos enfrentan tiempos difíciles debido a un histórico abandono por parte del Estado.

"El flajelo que hoy día vive nuestro país, de jóvenes incluso cooptados por actores armados, obedece al abandono histórico que el Estado ha tenido con estas poblaciones. La mayoría de esos jóvenes son jóvenes empobrecidos", recalcó.

En ese sentido, recordando su pasado, insistió: "Lo digo siendo una mujer de campo que siendo joven no tuvo oportunidades, los jóvenes no necesitan estar en una cárcel, los jóvenes necesitan estar en una universidad. Por eso hemos hablado de la universidad gratuita y de calidad, que le dé alternativas a los jóvenes, que le genere oportunidades a la juventud. Y no simplemente el encarcelamiento".

Sin embargo, Francia Márquez afirmó que es respetuosa de las normas y que su mandato estará regido por la Constitución de 1991.

Publicidad

"Yo me eduqué desde muy pequeña respetando las reglas. Respetar ahora las reglas de nuestro Estado colombiano, en una Constitución que ayudó a construir Gustavo Petro", concluyó.

Publicidad

ser liberada nuestra juventus