Fuerza Ciudadana busca llegar al Congreso para darles voz a los jóvenes y cambiar a Colombia

Fuerza Ciudadana es el movimiento gestado por el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, que aspira a llegar al Congreso con una lista abierta. Su cabeza de lista al Senado es Gilberto Tobón, un abogado y profesor universitario por más de 40 años, doctor en Derecho y Ciencias Políticas, panelista y asiduo crítico del gobierno en las redes sociales.

El partido Fuerza Ciudadana nació entre los años 1996 y 2006 de la mano de Carlos Caicedo, en el departamento del Magdalena. Hoy, en representación de su movimiento, Tobón mantiene un objetivo claro: medidas contundentes para cambiar a Colombia.

“Cadena perpetua para los corruptos, intramural, no se van a la casa como ahora a pagar un año o dos y disfrutar de unas fortunas gigantescas con la complicidad de fiscales y jueces, ¡no! Muchos de los senadores son delincuencia de cuello blanco, los actuales y otros que van a entrar seguramente, estoy consciente, no soy un ingenuo. Pero hay que plantearlo, debatirlo y que el pueblo sepa qué es lo que estamos proponiendo”, dice Tobón.

El movimiento tiene 16 propuestas dentro de las cuales destacan las siguientes: “Reforma a la justicia como parte de la lucha contra la corrupción. Meritocracia, son los jueces más capaces, así sea un juez municipal, así sea un fiscal local, los que deben llegar a los altos cargos. No los lambones arrodillados y corruptos. No me tiembla la voz para decir eso, esa va a ser”, indica el candidato.

Propuestas que también se alinean con las necesidades de los jóvenes del país.

“Hay que estar es con los jóvenes, no hay alternativa, casi que es un presupuesto biológico y lo han demostrado. Están hastiados, están mamados de que les mamen gallo, que se burlen de ellos y los mantengan en el desempleo”, dice Gilberto Tobón.

Tobón encarna ese descontento político que se siente en el país. Con fuerza ciudadana aspira resolver los problemas que existen desde que, según él, se fundó la "republiqueta”. Con la equis en el número 1 quiere llegar al Congreso, sin pelos en la lengua y con determinación