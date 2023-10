Gobernador del Meta desmiente a Petro: riesgo en elecciones "no es una burbuja, es una realidad"

Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, cuestionó al presidente Gustavo Petro por decir que “no es cierto” lo denunciado por diferentes entidades sobre el riesgo alto y medio en más de 750 municipios del país de cara a las elecciones. El jefe de Estado colombiano aseveró que “es una burbuja con la intención de generar votos. No voy a decir a quiénes”. Frente a estas palabras, el mandatario departamental manifestó “que no es responsable hacer ese tipo de aseveraciones”.



“Yo preguntaría si la Mapp OEA le está buscando votos a alguien, o si la ONU le está buscando votos a alguien, o si la misma MOE le está buscando votos a alguien, porque son organizaciones internacionales que han advertido estos riesgos. También lo ha hecho la Defensoría del Pueblo, lo ha hecho la Procuraduría”, recalcó.

Agregó que en el caso de Meta “cada una de las advertencias que hemos hecho se han convertido en realidad. La presión que ejercen las disidencias con las comunidades, el secuestro de soldados, el secuestro de civiles, la extorsión, incluso el reclutamiento de menores, nada de eso es una burbuja, todo eso es una realidad y hemos dicho que las disidencias de las FARC quieren tener un papel preponderante en las elecciones”.

Según Zuluaga, “pareciera que estuviéramos pidiéndoles permiso a las disidencias para poder llevar el material a algunas zonas. Eso no es una burbuja, eso es una realidad. Nosotros estamos trabajando para tener unas elecciones en paz como ha ocurrido en los últimos tiempos. Ojalá en esta oportunidad no sea la excepción”.

¿Qué pasó con los municipios adonde no han podido llevar el material electoral?

El gobernador del Meta reveló que “aún no se ha podido resolver cómo se va a manejar todo el material electoral el próximo domingo, que hay que llevarlo a 31 veredas de ocho municipios, y lo más importante, hay que regresarlo garantizando que no vaya a ser manipulado, entre otros, por las disidencias de la FARC”.

Además, indicó que la fuerza pública le ha dado excusas para no brindarle ayuda.

“Ha dicho que no le puede prestar el servicio -que históricamente se ha prestado- porque no tienen aeronaves en buen estado, porque está en mantenimiento, porque no hay plata para gasolina y que tampoco pueden hacer acompañamiento vía terrestre. Estamos preocupados, hemos emitido esa alerta y con el señor registrador estamos tratando de buscarle solución a este a este problema”, reveló.

El gobernador del Meta acotó que “los problemas que nosotros hemos evidenciado hace casi un año en el departamento del Meta se han venido regando como un cáncer que hace metástasis en el país y es por la presencia de las disidencias de las FARC, del ELN y de todos los grupos irregulares de extrema izquierda o de extrema derecha, porque todos son igual de peligrosos e igual de monstruosos. Y lo que nosotros denunciamos en el Meta es lo que está pasando hoy en un sector del Valle, en el Cauca, en Nariño, en Arauca, en muchos departamentos, en los Montes de María, en Sucre, esto se ha venido extendiendo y esa es la preocupación”.