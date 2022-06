Gobierno Petro subiría impuestos a "personas naturales con ingresos mayores a $200 millones anuales"

Ricardo Bonilla, asesor económico del presidente electo Gustavo Petro, habló del plan financiero del gobierno entrante y planteó cómo pretenden recaudar $50 billones con la reforma tributaria. Una de las fórmulas es que las personas naturales con ingresos superiores a $200 millones paguen más impuestos.

¿Cómo recibe Gustavo Petro la economía de Colombia?

Según él, Petro “siempre habló en campaña de gravar los activos improductivos y los ingresos altos”.

Bonilla también dijo que un informe reciente contratado por el gobierno con una misión canadiense señala “que los ingresos altos en Colombia no están declarando ni pagando lo que tienen que pagar (...) que están pagando tarifas muy bajas y que pueden pagar de mejor manera”.

Es por eso que el gobierno Petro plantearía “más impuestos para las personas naturales que tienen ingresos altos; personas que tienen ingresos mayores a 200 millones pesos tienen exenciones y beneficios y no exactamente se declaran todos los ingresos que tienen ni reconocen todos los activos que tienen”, afirmó el asesor económico.

La idea es “que podamos liberarles cargas a las personas jurídicas que hoy aportan el 80% del impuesto de renta”, añadió.

Según Bonilla, “el problema tributario de Colombia no está en las rentas del trabajo ni en los ingresos de las personas de menor capacidad. El problema del impuesto de renta, que no es distributivo, que no reduce la desigualdad, es en los ingresos altos. Son los 4.000 grandes contribuyentes que en Colombia siempre habló el presidente en campaña, que si uno lo extiende puede llegar al 1% de los declarantes del impuesto de renta, que somos 4 millones de personas naturales. Ese 1% son 40.000 personas de más alto ingreso del país”.

Sostuvo que los impuestos para colombianos con ingresos de “200 millones anuales significa que las personas están ganando 16 millones mensuales”.

El asesor económico de Petro también se refirió a otros temas, como ¿quién será ministro de Hacienda? Expresó que hay dos nombres en la baraja: José Antonio Ocampo y Alejandro Gaviria.

“El objetivo es construir un acuerdo nacional y mostrar que el gobierno del presidente Petro no es un gobierno de partido como fue el gobierno de Duque, sino que es un gobierno de apertura nacional y para eso se necesita tener un gabinete donde haya personas de diferentes tendencias”, expresó.

Explotación y exploración minera

Bonilla afirmó que Petro “nunca dijo en campaña que iba a suspender la explotación, lo que dijo es que no iba a firmar un nuevo contrato de exploración”.

Según él, “hay 180 contratos de exploración vigentes en Colombia y que cubren más o menos 7 millones de hectáreas y algunos tienen vigencia por 15 y 20 años”, por lo que el gobierno entrante indagará “en qué van esas exploraciones, para qué quieren un contrato más si hay 180” y de ellos “solo hay 18 en los cuales hay una evaluación sobre si lo que encontraron es petróleo o gas y si es comerciable”.

