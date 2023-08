Gustavo Bolívar dice que denuncia contra su candidatura es un “ataque sin ningún tipo de fundamento”

El Consejo Nacional Electoral aceptó una demanda contra la inscripción de la candidatura de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá interpuesta por la exdiputada del Valle del Cauca Juanita Cataño. En Noticias Caracol consultamos a ambas partes para conocer sus puntos de vista.



Juanita Cataño expuso los motivos de su denuncia: “El senador presenta su renuncia el 31 de diciembre de forma exprés y la mesa directiva, de esta misma forma, emite la resolución sin cumplir el procedimiento administrativo que exige esta resolución y es la publicación, bien sea en la gaceta del Congreso o a través de un edicto. Dado que el 31 de diciembre fue sábado, un día en que nadie está trabajando, pues no se llevó a cabo este procedimiento, lo cual incurriría en una incompatibilidad al momento de ser elegido, en caso tal, y de posicionarse el primero de enero”.

Concluyó que al revisar todo este proceso decidió “tomar acciones jurídicas para emprender la solicitud de revocatoria ante el Consejo Nacional Electoral, quien ya me avocó conocimiento y decretó unas pruebas para que dentro de tres días el exsenador pueda defenderse”.

La defensa de Gustavo Bolívar

Gustavo Bolívar, candidato a la Alcaldía de Bogotá, califica esta denuncia de “ataque sin ningún tipo de fundamento”. Su explicación es que “el candidato cumple con su deber de renunciar en el término que la ley le exige, en este caso un año antes de la posesión, y uno no puede depender de terceros para que se cumplan todos los requisitos”.

Reiteró que en su caso particular cumplió “con el deber de renunciar, ya es un problema de la mesa directiva si no lo ha publicado”. Y añadió que la explicación otorgada es que “la Secretaría del Senado sí publicó en su boletín especial, pero en la gaceta hay un rezago en las publicaciones porque estábamos en un receso legislativo. El Congreso empieza a legislar a partir de marzo, mi renuncia fue en diciembre y en esos tres meses no se trabaja, según la explicación que me dan”.

Publicidad

Al admitir la demanda de Juanita Cataño, el Consejo Nacional Electoral se encarga de estudiarla y determinar si procede o no la nulidad de la aspiración de Gustavo Bolívar a la Alcaldía de Bogotá.