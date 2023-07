Gustavo Bolívar habló de la gestión en seguridad de Claudia López: "Está aumentando la delincuencia"

En entrevista con Noticias Caracol , el candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, habló sobre su plan de gobierno si llega a ganar en la contienda electoral del próximo mes de octubre. El aspirante hizo referencia a diferentes temas, entre estos, seguridad.

Su relación con la Policía

“Yo he tenido excelentes relaciones con la Policía toda mi vida, de hecho, pueden revisar mis tuits de 2011 y 2012 con el numeral libérenlos ya. Con Herbin Hoyos, que en paz descanse, hicimos la campaña de liberación de los policías en manos de las FARC. El video que circula por allí fue uno desafortunado que puso el expresidente Uribe y editado, que decía que yo maltrataba a los policías. Yo me refería a 4 miembros de la Policía que en Popayán abusaron de una muchacha que se suicidó”, dijo.

Plan de seguridad a corto plazo

“Hoy Bogotá tiene un solo comandante de Policía y yo le hice esta pregunta al general Salamanca, ¿es posible que a Bogotá la podemos dividir en 4 partes para que haya 4 comandantes? Que cada policía de muy alto rango pueda entenderse solo con una parte de Bogotá. Los generales tienen que dormir y ellos se van y la ciudad queda en manos de subalternos que no tienen el mismo recorrido”, aseguró.

Gustavo Bolívar también hizo referencia al componente tecnológico: “Las cámaras funcionan, han sido muy acertadas. Hoy Bogotá tiene 7.000 cámaras y 1.000 están dañadas. Hay que arreglarlas y llegar a 10.000 en estos 4 años, pero el general me dice que podemos tener 20.000 cámaras, pero quién las mira, se necesitan policías para mirarlas. Él me dice que en promedio un policía no puede estar mirando más de 6 cámaras al tiempo por más de 4 horas”.

También hizo referencia a un plan que reintegraría a los uniformados retirados: “Los agentes de Policía ganan muy poquito, entonces no hay un incentivo de los jóvenes para ingresar a la Policía, no hay facilidades para el ascenso, el 90% de los patrulleros no tienen posibilidades de ascender durante años. Vamos a tener una Policía escolar que vigile a los niños y vamos a enganchar a los policías en uso de buen retiro, vamos a tener 2.000 en los 4 años y estarán cuidando los entornos escolares. Les tiene que sonar porque ellos se pensionan muy jóvenes. Nosotros queremos es que, con esa fuerza que ya tiene experiencia, se puedan conectar con la seguridad, nos presten el servicio, cuiden los entornos”.

Plan de seguridad a largo plazo

“Yo tengo unas políticas de choque, es lo que necesita la ciudad. En este momento están atracando a la gente. También tenemos que atacar estructuralmente a la inseguridad, esto tiene que ver con cómo tratemos a nuestros niños hoy. Los niños están siendo alimentados de lunes a viernes por el PAE, en mi administración vamos a alargar la alimentación de los niños hasta el domingo. Está demostrado que los niños bajan 3 kilos en promedio después de vacaciones, pues no existe el PAE y lo vamos a extender a las vacaciones. Vamos a garantizar la nutrición”, manifestó.

Indicó que tiene planes escolares para que los jóvenes no opten por las armas: “Vamos a estructurar un plan para que, en 2038, cuando Bogotá cumpla 500 años, los niños sean bilingües. Un niño con un segundo idioma, con informática, no sale a atracar por una bicicleta, está insertado en el mercado mundial”.

¿Cómo ve la gestión de Claudia López?

“En políticas de choque los veo fallando, lo demuestra el hecho de que está aumentando la delincuencia, los robos, atracos y secuestros. Sí están disminuyendo los asesinatos”, concluyó.