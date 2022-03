Gustavo Petro dijo que su primera decisión si es presidente será “decretar la emergencia económica”

El precandidato del Pacto Histórico Gustavo Petro estuvo este martes, primero de marzo de 2022, en Blu Radio y allí anunció, entre otras cosas, que la primera decisión que tomará, en caso de ser elegido presidente, será la de declarar una emergencia económica.

Esto fue lo que Gustavo Petro le respondió a Néstor Morales en el programa Mañanas Blu:

Publicidad

“Hay que decretar la emergencia económica, como eje central de varios, porque no es uno solo, el hambre. Colombia está en una situación de hambre. Esta circunstancia, ya había unos anuncios, las estadísticas del DANE, la realidad de una sociedad, en las capitales de Colombia fundamentalmente, donde la mayoría de la población no come tres veces al día”.

Y agregó: “Que más emergencia que la población tenga hambre… Estos niveles de hambre no son los que venían antes de (el presidente Iván) Duque, que también había pero no en la magnitud de hoy”.