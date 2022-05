Gustavo Petro niega que le haya ofrecido a Rodolfo Hernández la Vicepresidencia

El candidato a la Presidencia Gustavo Petro, del Pacto Histórico, se refirió a declaraciones de su contendor para segunda vuelta, Rodolfo Hernández, sobre la posibilidad de una alianza previa a las elecciones del pasado 29 de mayo.

“Me dijo que él y yo éramos invencibles y yo creo que no se equivocó. Qué tal yo aliado con él, pues habíamos ganado. Que me agradezcan los colombianos, si yo no me hubiera metido, Petro hubiera ganado ya”, dijo, en entrevista con Blu Radio, Rodolfo Hernández.

Sin embargo, en la misma emisora el senador y candidato presidencial Gustavo Petro, que en la primera vuelta obtuvo el 40,32% de los votos (8.527.768 sufragios), negó que esto hubiera pasado.

“Yo hablé con Rodolfo Hernández, que yo recuerde, la última vez, antes del COVID, siendo él alcalde en alguna visita que vino a Bogotá, queriendo conocer experiencias de mi Alcaldía. En ese momento, ni en la cabeza de él ni en la mía estaban esas circunstancias que estamos viviendo”, declaró Petro.

¿Es cierto que Petro le ofreció la Vicepresidencia a Hernández? “No es cierto. Nosotros no hemos hablado desde hace más de tres años, no le puedo decir la fecha exacta, pero él era todavía alcalde”, agregó el aspirante.

Sobre las cuentas para llegar a la Casa de Nariño, Petro reiteró que, según su análisis, le hacen falta un millón y medio de votos, mientras que Rodolfo Hernández requiere 4 millones de apoyos.

“Son tres semanas que quedan para alcanzar el tercer triunfo en línea. Dados los datos exactos que hay, necesito un millón y medio más de votos. Mi contrincante necesita unos cuatro millones más. Ni para él es fácil ni para mí tampoco”, puntualizó Gustavo Petro.