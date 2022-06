Gustavo Petro sigue sumando apoyos en el Congreso: así está quedando el mapa político

La bancada de Gustavo Petro sigue creciendo a medida que se reúne con los líderes y representantes de diferentes fuerzas políticas. Hoy, el mapa en el Senado y la Cámara electos cambia favorablemente para el líder del Pacto Histórico.

Así quedarían los apoyos en el Senado:

· Pacto Histórico 20

· Partido Liberal 14

· Centro Esperanza 13

· Partido de la U 10

· Comunes 5

Para una mayoría de 62 senadores en su bancada, si se suma la totalidad de congresistas de la Centro Esperanza.

Los apoyos en Cámara de Representantes son:

· Partido Liberal 32

· Pacto Histórico 28

· Alianza Verde 17

· Partido de la U 16

· Comunes 5

Para un total de 98 congresistas, suficiente para aprobar las iniciativas de gobierno del nuevo presidente.

Además, también puede sumar 16 votos en Senado y 25 en Cámara del partido Conservador, cuyos congresistas anunciaron en las últimas horas que desean declararse en independencia para apoyar los proyectos que consideren buenos para el país.

“En ese cambio va a trabajar el partido Conservador, pero también se opondrá a cualquier iniciativa que vaya en contra de nuestros principios y nuestros ideales conservadores”, explicó el representante electo Juan Carlos Wills.

Sin embargo, aunque son mayoría, no todos los congresistas conservadores apoyan esta postura. “Es preocupante para la democracia que más de 10 millones de electores que votaron contra el presidente electo no tiene quién hable por ellos ante el gobierno. No podemos firmar un cheque en blanco cuando aún no sabemos cómo será el gobierno del presidente electo”, señaló por su parte Luis Miguel López, otro de los representantes electos por ese partido.

Aún falta que Cambio Radical defina su posición oficial, para lo que se espera un encuentro entre Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro, más la reunión de bancada la próxima semana.

Así las cosas, los únicos congresistas que han anunciado su decisión de declararse como oposición a Gustavo Petro son los del Centro Democrático.