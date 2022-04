Gustavo Petro volvió a hablar de visita de su hermano a La Picota: ¿hay oferta para reducir penas?

En la notaria 17 en Bogotá, Gustavo Petro juró y firmó un documento donde deja claro que si es elegido presidente de Colombia no habrá expropiación . Dijo que es una idea que pretenden sembrar sus opositores para afectar su campaña presidencial.

“Como presidente de todos y todas las colombianas, no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios, no expropiaré, no voy a expropiar nada ni a nadie”, dijo el candidato presidencial del Pacto Histórico.

Publicidad

Después de ese compromiso, Gustavo Petro se reunió con los presidentes de los gremios económicos en un evento organizado por el diario La República. Con ellos, habló de reforma tributaria, aumento del presupuesto para la educación y desempleo.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, le pidió al candidato que contara tres políticas públicas que él quisiera hacer alrededor de cómo generar empleo.

Publicidad

Gustavo Petro respondió así: “Nosotros proponemos empoderar la economía popular, que es el nombre que le damos a lo que ustedes llaman informalidad..., un sistema de crédito que llegue a esa economía popular, ¿quién lo puede otorgar? Una mayor competencia de la banca tradicional, hay que abrir puertas a numerosas formas de sistemas financieros”.

Le puede interesar: Rodolfo Hernández no aceptó cargos en audiencia por caso de presunta corrupción

Pero la jornada del candidato también incluyó nuevas respuestas por la visita de su hermano Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota, donde se reunió con condenados por corrupción, hecho que fue calificado por varios sectores como una estrategia para buscar votos a cambio de supuesta rebaja de penas.

Publicidad

¿Hay ofrecimiento de reducción de penas?

“Nosotros no hemos puesto eso en nuestro programa, en nuestro programa está ahí escrito qué queremos. Si hay alguna reforma a la justicia que hay que hacer es de cara a la justicia restaurativa. ¿Qué significa restaurar? Indemnizar a las víctimas”, aseguró.

Publicidad

Frente a la reforma tributaria, Gustavo Petro dijo que es necesaria, pero que no la pagarán los sectores pobres de Colombia.