Hijo de ‘Jorge 40’ defiende curul: "Víctimas somos todos, quizá soy la primera víctima de mi padre"

La elección de Jorge ‘Yoyo’ Tovar en una curul de paz ha sido fuertemente criticada por quienes consideran una afrenta que este cargo sea ocupado por el hijo de uno de los más sangrientos paramilitares en la historia de Colombia, ‘Jorge 40’. Este nuevo congresista se defiende justificando que él también es víctima de su padre y del conflicto armado en Colombia.

¿Por qué se considera víctima?

“Yo soy víctima de la violencia de este país, yo soy desplazado, yo perdí seres queridos por la violencia, a mí me secuestraron familiares, me tocó abandonar mi país, me tocó desplazarme de mi ciudad natal”.

Publicidad

Jorge Tovar dice que está acreditado en el Registro Único de Víctimas: “realicé el proceso hace 8 años, en 2015”.

¿Qué responde a los que van a demandar su elección?

Yoyo Tovar afirma que es falso que se haya hecho elegir con maquinaria y que nunca ha pertenecido a ningún partido político: “A mí me eligieron más de 16.000 víctimas, campesinos, afros, comunidades indígenas, ellos son los que me dan el mandato para ser su voz y exigir justicia en su nombre”.

Publicidad

¿Cómo financió su campaña a la curul de paz?

“Yo llevo más de 7 años trabajando en el sector público y privado, financié la campaña con recursos propios, con un préstamos y recursos que el Estado dio los últimos días”

En la entrevista con Juan Diego Alvira, pidió “que no me revictimicen. En Colombia no hay víctimas de primera y de segunda categoría, en Colombia somos más de 9 millones de víctimas registradas y todos tenemos los mismos derechos y deberes. No podemos seguir estigmatizando a un joven que lleva más de 7 años trabajando por la paz de Colombia”.

Publicidad

A quienes creen que de cierta manera está usurpando un cargo, les dijo: “Yo no le estoy quitando la oportunidad a nadie, yo soy víctima y más de 16.000 víctimas me pidieron ser su representante, víctimas de todos los actores del conflicto armado”.

¿En qué condición se considera víctima de su padre, como lo ha manifestado?

“Soy la primera víctima de mi padre. Cuando yo apenas tenía 7 años él toma la decisión de convertirme en su primera víctima. Esa decisión llevó a que a mí, a toda mi familia, secuestraran a algunos, asesinaran a otros, a otros nos tocara desplazarnos, al exilio”

Publicidad

¿Cuál es su propuesta concreta para todas las víctimas?

"Poner la credencial a disposición de la paz. Muchos corregimientos y veredas tienen violencia. Ver cómo empezamos a priorizar las víctimas de la zona rural sobre las víctimas de la zona urbana. No les están llegando las indemnizaciones. Mi tarea va a ser la voz de todos los que habitan la zona rural" .

Publicidad

¿Tiene usted contacto con su padre, el paramilitar ‘Jorge 40’?

“Tengo algún tiempo de no hablar con él, la misma dinámica y velocidad de la campaña no me lo permitía. Salía a las 5 de la mañana y regresaba a las 2 de la mañana de los recorridos. Pero por supuesto, les cuento que una de las solicitudes que me hicieron muchas víctimas en mis recorridos es servir de puente entre las víctimas y mi papá, y por supuesto que lo voy a hacer”

Para Tovar, “lo que no le ha permitido pasar la página de la violencia en Colombia, lo que no nos ha permitido trabajar en la reconciliación, es precisamente que sigamos tratando a las víctimas de manera diferente, según de quiénes son víctimas. Aquí víctimas del conflicto armado somos todos y todos debemos tener el mismo trato. La organización Paz y Vida, liderada por mujeres cabezas de hogar, tiene víctimas de todos los actores del conflicto armado”.

Publicidad

Al finalizar su intervención hizo el siguiente llamado:“Denme la oportunidad, no me sigan juzgando por cosas que yo no hice, júzguenme por lo que yo haga o deje de hacer. Con el corazón en la mano les pido, denme la oportunidad de trabajar por la paz de Colombia, de seguir trabajando por las víctimas del conflicto armado”.