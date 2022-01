¿Inconformidad en Coalición Centro Esperanza por aumento de precandidatos presidenciales?

En su primera entrevista como precandidata presidencial, Ingrid Betancourt arremetió contra el Gobierno, y contra la Procuraduría, calificándola como una entidad corrupta, revestida por el Congreso con más poderes para hacer trampa en las próximas elecciones y habló de filtros en la Coalición Centro Esperanza.

“Aquí no entran maquinarias. El que quiera estar en la Coalición entra con voto de opinión, convenciendo a la gente, no queremos hacer trampa y no queremos que nos hagan trampa”, expresó Ingrid Betancourt.

Publicidad

A propósito de la Coalición Centro Esperanza, trascendió la inconformidad de algunos precandidatos por el aumento de aspirantes a la candidatura única.

Por lo anterior, en la noche de este miércoles buscarán fórmulas para tratar de depurar la lista. Una de las opciones sería realizar una encuesta para escoger a los precandidatos con mayor respaldo.