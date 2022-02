Íngrid Betancourt, en el ojo del huracán tras decir que las “mujeres se hacen violar”

Durante un debate de candidatos presidenciales en la universidad Sergio Arboleda, en el que hablaron de empleo, política exterior, propuestas sociales, economía verde, entre otros temas, y respondieron preguntas de estudiantes, un comentario de Íngrid Betancourt levantó controversia.

En el momento en el que hablaban de sus planteamientos para garantizar acciones positivas para la seguridad y cuidado de mujeres y niñas, Íngrid Betancourt, del Partido Verde Oxígeno, destacó que se trata de un tema que “nos preocupa a todos”, pero lo que dijo luego causó indignación.

“Yo enfocaría la solución en prevención. Muchas veces nos damos cuenta, sobre todo en los barrios más populares, que las mujeres que se hacen violar, se hacen violar por gente muy cercana a la familia o se hacen seguir por delincuentes que siguen su ruta, saben por dónde van a pasar y son depredadores que las están persiguiendo y ella están totalmente desprotegidas”, fueron las palabras de Íngrid Betancourt durante el debate.

Minutos después, el precandidato presidencial Camilo Romero, del Pacto Histórico, lo reprochó en el mismo escenario expresando que “las mujeres no se hacen perseguir, ni se hacen violar”, a lo que inmediatamente Enrique Gómez Martínez, del Movimiento de Salvación Nacional, replicó diciéndole “no sea oportunista”, explicando que lo dicho por Íngrid Betancourt era supuestamente un galicismo, es decir, una expresión o palabra procedentes de la lengua francesa.

“Ella usó un galicismo, es un error de lenguaje. No maltrate a una mujer que habla en francés durante 20 años y usted viene a abusar aquí”, dijo Enrique Gómez Martínez.

Luego, la misma Íngrid Betancourt volvió a tomar la palabra para excusarse por lo dicho.

“Primero, excusarme, porque efectivamente sentí que había una incomodidad en la sala y no entendí qué era lo que estaba pasando. Cuando estaba expresando esto, obviamente quería decir que las mujeres cuando están en el espacio planteado (están desprotegidas) son víctimas de estas agresiones, esto no quiere decir que ellas busquen ser víctimas, para nada (…) Me excuso si me expresé de una manera incorrecta, pero el punto fundamental es la vulnerabilidad de la mujer en una sociedad altamente machista”, enfatizó Íngrid Betancourt.