Ingrid Betancourt le responde a Humberto de la Calle: “Nosotros iremos hasta el final”

Este miércoles se conoció el texto de la misiva que Humberto de la Calle, elegido senador en las pasadas elecciones legislativas, le envió a la candidata presidencial de Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt. En esta le pedía que declinara su candidatura para apoyar a Sergio Fajardo, ya que lo contrario podría dejarlo a él en doble militancia.

“No desconozco tu derecho a aspirar a la Presidencia, pero en las actuales circunstancias te invito a sumar tus fuerzas al centro. Es el momento de la unidad. Creo firmemente que es el camino que le conviene a Colombia. A día de hoy, parece inocultable que Sergio Fajardo consiga el mayor número de votantes ubicados en esa posición de centro que tú compartes. Pero no me parece razonable desoír este concepto y las demás opiniones de expertos que he consultado, unánimes en señalar que realmente pongo en serio peligro mi elección si expreso apoyo al candidato de la coalición”, escribió.

Publicidad

Al respecto, Ingrid Betancourt indicó: “Me llega anoche, a las 10:30 de la noche, una carta explicándome que para que él no incurra en doble militancia le pide al partido Verde Oxígeno que decline mi candidatura a la Presidencia, entonces lo que sí quiero decir es, primero, que aquí todos estamos sujetos a la ley. Tratan de decir que la única solución es obligar y chantajear al partido Verde Oxígeno para que se retire la contienda presidencial, es algo que nos parece realmente un despropósito. Por último, decirles que vamos a ir hasta el final, que es muy importante que Colombia sepa que hay una opción para que los colombianos puedan tener la seguridad de que esta candidatura se la va a jugar hasta el final buscando llegar a la segunda vuelta”.