Íngrid Betancourt no se arrepiente de mencionar la supuesta depresión de Petro

Luego de la lluvia de críticas que recayeron sobre Íngrid Betancourt por mencionar una supuesta depresión del candidato Gustavo Petro, en entrevista con Blu Radio la aspirante a la Presidencia por el partido Verde Oxígeno se refirió a la polémica y respondió si fue algo planeado.

“No para nada. En esos debates, primero uno no sabe qué se va a hablar, tampoco sabe uno qué vía va a tomar la conversación. El tema de Gustavo, pues fue bastante sorpresivo porque son temas de hace 30 años, yo creo que hubo un momento en que él trató de explicar ciertas decisiones que había tomado y lo hizo desvirtuando lo que había sucedido. No creo que hubiera sido de mala fe por parte de él, en todo caso, me sorprendió mucho porque no corresponde a la realidad”, aseguró.

La candidata señaló a Gustavo Petro de faltar a la verdad asegurando que ella había ido a buscarlo y le pidió apoyar a Ernesto Samper.

“Cuando nos vimos hace muchos años en Bélgica, él dijo que yo había ido a convencerlo de que apoyara a Samper, y obviamente es como tan fuera de base, porque si hay algo que yo he sido pues es una opositora de Samper”, indicó.

Sobre la alusión que hizo a una supuesta depresión de Petro, manifestó: “Yo no soy médico, expreso una situación que fue como yo la interpreté en su momento, pero no tengo ningún conocimiento de su estado de salud en ese momento, simplemente es una manera coloquial de expresar los recuerdos que tengo de lo que vi”.

Íngrid Betancourt afirmó que no se arrepentía de lo que había dicho: “No, pero para nada, cuando uno está hablando de las situaciones de la vida, pues uno habla de cómo las vivió, es decir, si yo veo a alguien llorando en una acera pues voy a decir: estaba triste y llorando. Lo que quiero decir con esto es que eso fue lo que yo vi y como lo interpreté”.

“Los candidatos hombres se dicen cosas mucho más fuertes entre sí que esto. Esto ni siquiera fue una crítica, fue una descripción de una situación”, recalcó, señalando que había algo de machismo en las reacciones en su contra.

Finalmente, afirmó que no tenía intención de ofender a nadie y que ya no se puede decir nada por la corrección política.

“Hoy en día creo que nos hemos vuelto muy políticamente correctos y ya no se puede decir nada. Yo no quiero ofender a nadie, obviamente, pero esa es la realidad humana, todos tenemos enfermedades, situaciones, y el hecho de nombrarlas no quiere decir que uno esté afectando a aquellos que padecen esa enfermedad. Realmente cuando hablamos de eso, es decir no es contra nadie, los seres humanos somos así, tenemos nuestras situaciones”, subrayó.