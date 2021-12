¿Ingrid Betancourt, precandidata presidencial? Esto dijo la exsenadora

Luego de 20 años de lucha, renació el Partido Verde Oxígeno de Íngrid Betancourt . El Consejo Nacional Electoral le otorgó nuevamente la personería jurídica a esta colectividad, que desapareció tras el secuestro de la entonces candidata presidencial en el 2002.

“Me acaban de entregar esta resolución con la cual renace el Partido Verde Oxígeno. Hace 20 años cuando yo era candidata presidencial por Verde Oxígeno estaba luchando contra la corrupción y contra la violencia, y fue víctima de la corrupción y la violencia, a través de un secuestro que no solamente me secuestra mí mi vida, sino también secuestró los ideales del partido”, señaló la exsenadora.

Íngrid Betancourt, quien fue personalmente a recibir el aval, le formalizó al CNE su interés de participar en las consultas del próximo año en la Coalición Centro Esperanza, en donde no descarta ser precandidata presidencial.

“No estoy acá pensando en eso, no está en mi agenda, no es algo que obviamente hablan mucho de esto. Entonces por lo tanto no puedo decir que no lo estoy considerando porque obviamente me lo están diciendo, pero no quiero desviarme de mi propósito”, dijo Betancourt.

El Consejo Nacional Electoral le otorgó nuevamente la personería jurídica a este partido tras evidenciar hechos de violencia similares a los del Nuevo Liberalismo con el asesinato de Luis Carlos Galán.