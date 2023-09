Jorge Enrique Robledo habla de cómo sería su relación con Petro si llega a ser alcalde de Bogotá

Las posiciones políticas de izquierda de Jorge Enrique Robledo son señaladas por sus detractores como radicales y una debilidad para ser mandatario de los capitalinos. El candidato a la Alcaldía de Bogotá se defendió en el Uno a Uno de Noticias Caracol, con Daniela Pachón.

A usted le critican que sus posiciones políticas de izquierda son muy radicales y que no son viables para la economía colombiana. Si llega a ser alcalde, ¿cómo respetaría esos proyectos que ya están adelantados y que no son de su parecer?

Jorge Enrique Robledo: “Todo lo que sea contratado lo voy a respetar, tenga la certeza que no voy a violar la Constitución y la ley, y por supuesto plantearé mis puntos de vista, que estarán ajustados a la Constitución a la ley. Entonces pregunto, ¿cuál radicalismo?

¿Cómo define una manera de ver las cosas radicales?

Jorge Enrique Robledo: “Yo no tengo ninguna posición radical, o sea, ¿radical porque digo que se desarrolle la industria, porque se desarrolle el agro? ¿Radical porque digo que haya empleo? En Bogotá hay 2 millones y medio de personas aguantando hambre y yo reclamo eso. Hacen una o dos comidas, ¿y eso es ser radical? ¿Es radical que no roben? ¿Que no se roben este país? Lo que estoy pidiendo, en últimas, es que Colombia se parezca a los países desarrollados, a los países que han tenido éxito en economía de mercado y demás.

También lo conocen como el hombre del no, por oponerse a iniciativas ya sea por coherencias ideológicas o por tradición. ¿No teme quedarse solo?

Jorge Enrique Robledo: “Yo le digo a muchas cosas que sí: al desarrollo industrial, agropecuario, a muchas cosas digo que sí, pero hay otras cosas que digo que no porque le hacen daño al país. Por ejemplo, no sigan robándose a Colombia, y además después robarse las elecciones con la plata que se robaron antes, como sucedió en el caso Odebrecht.

Usted ha sido un firme crítico del gobierno del presidente Petro. Si llega a ser alcalde, ¿cómo sería su relación con el presidente?

Jorge Enrique Robledo: “Tendría la relación que deben tener un alcalde de Bogotá y un presidente de la República, que son poderes y relaciones distintas. Será una relación respetuosa y cordial.

Lo que yo le pueda plantear al presidente Gustavo Petro será en beneficio no mío, sino de las bogotanos y bogotanos.

En su carrera como político, ¿cuál cree que es el mayor logro que destacaría en beneficio de la ciudadanía?

Jorge Enrique Robledo: “Por mis luchas, por ejemplo, y por muchas otras personas, el tema de Odebrecht no quedó en la impunidad. Por mis luchas contra el TLC con Estados Unidos ese TLC entró en vigencia cinco años más tarde de la fecha en que ha debido entrar, luego aquí hubo un sector enorme de la economía que logró sobrevivir esos años de más. Es decir, menos pobreza y menos desempleo, puedo contar muchas cosas que han sido éxitos de mis luchas.

Como ser humano, ¿cuál cree que su mayor logro?

Jorge Enrique Robledo: “Creo que he sido una buena persona, seguro que me he equivocado toda la vida, pero hecho política como juré hacerla, como servidor público. Yo creo que ese es un logro importante como ser humano, uno lo primero que tiene que intentar es ser una buena persona, que cuando se mire en el espejo por las mañanas no le dé vergüenza de lo que ve”.