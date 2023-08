Jorge Enrique Robledo habló de una propuesta de transporte público gratis en Bogotá: "Se puede"

A pocos meses de las elecciones regionales de Colombia, los ciudadanos han estado atentos a las propuestas de los aspirantes a ocupar los cargos públicos. En este caso, Jorge Enrique Robledo, candidato a la Alcaldía de Bogotá, compartió cuáles son sus ideas para mejorar la movilidad de la capital .

Robledo enfatizó que “lo primero que tiene que hacer Bogotá es terminar la línea de metro que se está construyendo y hay que hacer nuevas líneas. El futuro de Bogotá depende de una red de metro”.

Añadió que se debería aplicar la política que está proponiendo de pasajes cero en Transmilenio, pues según el candidato a la Alcaldía “es inmenso el número de gente en Bogotá, principalmente mujeres, que están caminando distancias larguísimas porque no tienen con qué pagar el pasaje”.

Ante esta propuesta, se le preguntó cómo se lograría que el transporte público sea gratis y respondió: “Se puede. Nosotros hicimos un análisis muy cuidadoso, yo no hago propuestas que no he estudiado cuidadosamente. Llevamos semanas estudiando. Es más, hay un acuerdo del Concejo Distrital, aprobado en 2020, que le dio orden a la alcaldía para que avanzara por la línea de pasajes cero”.

Comentó que este proyecto no se ha desarrollado por “falta de voluntad política”, pues “hoy la mitad del pasaje lo paga el Distrito, el subsidio ya está en la mitad del monto. Entonces, ¿qué proponemos? Que el Gobierno nacional, y eso es perfectamente posible, ponga los otros recursos que hacen falta. Esto es un proceso”.

Respecto al pico y placa, Robledo enfatizó que deberá hacer un estudio al respecto y que “no le suena” colocar la medida a los motociclistas.

Para aliviar el dolor de cabeza de la movilidad, comentó que “voy a hacer todos los esfuerzos a mi alcance para terminar cuanto antes todas las obras que estén en construcción”, pero mientras se concluyen, desarrollará una política de guardias de tránsito “muy pendientes de cada intersección” para que ayuden a descongestionar.