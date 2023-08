Jorge Luis Vargas quiere que Transmilenio se convierta en una "experiencia positiva"

Lograr que Transmilenio sea una experiencia positiva con el cumplimiento y seguridad es la principal estrategia del general (r) Jorge Luis Vargas, candidato a la alcaldía Bogotá, para aliviar la movilidad.



¿Cómo va a enfrentar el dolor de cabeza de la movilidad?

Jorge Luis Vargas: Lo principal ha sido un tema de gestión, y cuando hablo de gestión es de gerencia, de poder articular muy bien Transmilenio para volverlo seguro, para volverlo una experiencia positiva y que la velocidad de los buses, de los 14 kilómetros en promedio, se cumpla. Ahorita hay cuello de botella, hay represamiento de buses, hay mucho colado.

Segundo, el tema de gestión por las obras es un tema de ponerle a la semaforización, a la gestión del tránsito, orden, con indicadores, para poder que funcione. No vemos un gestor en la calle nunca.

¿Si llega a ser alcalde de Bogotá mantiene el pico y placa como esta o lo va a replantear?

Jorge Luis Vargas: Hay 600 frentes de obras entre grandes y medianos, y en total 1.000, hay que mantenerlo como está mientras van saliendo las obras. No somos enemigos del carro, no lo somos, pero es una de las medidas responsables, no es populista, no es politiquera y le pedimos comprensión a los bogotanos.

¿Está a favor de pico y placa para motos?

Jorge Luis Vargas: Es un tema para concertar con ellos, está sobre la mesa, pero hay que concentrarlo porque la gente de la moto vive de eso, y es un tema de traerlos a la mesa para que con ellos nos organicemos.

¿Transmilenio se mantiene cómo está, terminará las troncales?

Jorge Luis Vargas: Hay que terminar las troncales. Transmilenio es un sistema necesario para la ciudad, hace parte de transporte multimodal que tiene la ciudad, y tenemos que convertirlo en una experiencia positiva.

¿Está a favor del corredor verde por la carrera Séptima?

Jorge Luis Vargas: En este momento, no. Pedí la suspensión del corredor verde, lo pedimos hace dos semanas en una carta a la alcaldesa. El inicio de esas obras nos traería el caos total a la ciudad.

¿Dejará las obras del metro tal como están?

Jorge Luis Vargas: Las vamos a terminar, tienen que estar terminadas al año 2028, tal como está contratado. Primera línea elevada: es jurídico, administrativo y además los ciudadanos lo quieren. Las dos encuestas últimas dicen que el 66% de los bogotanos los quieren.