Juez sancionó a Rodolfo Hernández con cinco días de cárcel

Un juez de Bucaramanga sancionó con cinco días de arresto al candidato presidencial Rodolfo Hernández . Esa decisión se tomó por el incumplimiento de una tutela.

La situación se remonta a cuando Rodolfo Hernández era alcalde de la capital de Santander. Mientras ostentaba ese cargo, arremetió en repetidas ocasiones contra Héctor Mantilla, mandatario de Floridablanca, a quien tildó de “corrupto”.

Publicidad

Mantilla, en 2020, interpuso una acción de tutela para que Rodolfo Hernández se retractara. No obstante, el ingeniero no lo hizo.

Así la situación, a través de un incidente de desacato, un juez lo sancionó con cinco días de cárcel, que pueden ser conmutables o pagados con una multa de 10 millones de pesos.

“Yo tengo un abogado que se ha encargado de las 200 demandas que me han metido. Esto es una tutela, me tienen que notificar. No sé si eso tenga instancia de reposición u otra ante el superior. Lo que diga el juez: si tiene razón y está en firme, yo acato la decisión”, manifestó el hoy candidato presidencial.