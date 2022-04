Katherine Miranda anunció su adhesión a la campaña de Gustavo Petro

Una nueva adhesión se oficializó este martes en las toldas del Pacto Histórico. Se trata de Katherine Miranda, la representante con mayor votación en las pasadas elecciones legislativas, quien será jefe de debate de Gustavo Petro junto a Alfonso Prada.

“Había tomado la decisión de no anunciar mi voto, había tomado la decisión de no participar en campañas, pero las circunstancias que hoy enredan todas las campañas políticas -las mentiras, las traiciones- me obligan a tomar una posición clara en estas elecciones. Mi nombre es Katherine Miranda y quiero que Gustavo Petro sea mi presidente. ¿Por qué?, porque hemos sido nosotros quienes hemos luchado frente a frente contra la corrupción”, dijo la representante en un video publicado en sus redes sociales.

Las pasadas elecciones, 120 mil personas depositaron su voto de confianza en mí, siendo la mayor votación en la Cámara🙏🏻❤️



Por eso, por respeto e inmenso cariño a mi electorado y siendo coherente con mis principios y luchas, anuncio mi ingreso a la campaña presidencial de… pic.twitter.com/WhQrXVd7SF — KATHERINE MIRANDA (@MirandaBogota) April 19, 2022

Gustavo Petro le agradeció su adhesión: “Gracias, Katherine, por tu apoyo, el de tu electorado. Sé que contigo vamos a cambiar a Colombia por la vida”, indicó el candidato del Pacto Histórico en le mismo video.