“La mujer aborta porque no encuentra apoyo”: Mauricio Giraldo, devoto de la Virgen que será senador

En entrevista con Noticias Caracol, Mauricio Giraldo, comerciante de El Hueco en Medellín y devoto de la Virgen María, quien llegó al Congreso con una votación importante para el Partido Conservador, habló de cuáles son los proyectos que impulsará desde su visión de la vida, la familia y el trabajo.

Otras noticias: Critican a Íngrid Betancourt por sacar a relucir supuesta depresión de Petro durante debate

“Nosotros nos dedicamos a compartir un mensaje, a compartir un proyecto, que es unión familia. Ya hemos hablado mucho de política, hemos hablado de que debemos hacer un trabajo grande, pero también debemos reconocer que nos hemos convertido en ver al individuo como masas y debemos empezar a ver el individuo como familia. Si no entendemos al individuo como familia, la persona como familia, entonces no vamos a poder recuperar esta sociedad y ese fue el mensaje que estuvimos transmitiendo durante 26 departamentos que hicimos el recorrido y la gente respondió a ese llamado de unión familia”, señaló.

Publicidad

¿Cómo inició la campaña de Mauricio Giraldo?

“Yo soy servidor, misionero de las familias, de los jóvenes, trabajando con habitantes de la calle ya hace cerca de 18 años y yo he escuchado mucho el dolor de las personas, he escuchado mucho el dolor de las familias, eso nos motivó, nos llevó a construir esta causa de unión familia y de ahí surgieron unos proyectos muy grandes. Tenemos ya 20 proyectos de ley listos y elaborados, y esos proyectos están enfocados en tres ejes: en la familia, en el trabajo, y a recordarle a las personas que somos dignos, que merecemos vivir bien”, recalcó.

Su propuesta también parte desde su posición como provida, es decir, está en contra del aborto y la eutanasia.

Publicidad

“Me di cuenta de que Colombia es un país provida, Colombia es un país que defiende la familia, en realidad debemos es despertar, creo que estamos un poco dormidos, aletargados, pero necesitamos despertar. Claro que soy provida, tengo cinco hijos, cuatro maravillosas mujeres y un niño hermoso, y además quiero tener más hijos, pero es que la vida no se debate, la vida no tiene una circunstancia de un ring de pelea donde se pone a un lado la muerte y a otro lado la vida, sino que la vida se debe defender siempre”, manifestó.

En ese sentido señaló que “lo que tenemos que hacer es apoyar a las mujeres, se sabe que la mujer aborta porque no encuentra apoyo, porque no encuentra ese sostén, esa voz de aliento y esa compañía, debemos ayudarlas, debemos acompañar a esas mujeres para que le puedan darle el curso y finalizar con su bebé en brazos. Normalmente cuando se hablan de estos temas las mujeres creen que le estamos quitando derechos a ellas. No, antes le estamos devolviendo, le estamos reconociendo ese derecho grande que tiene natural de tener hijos, las vamos a ayudar, las vamos a acompañar desde el Legislativo para que decidan dar esa vida”.