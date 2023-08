Las propuestas de Rodrigo Lara en materia de movilidad: “Paro el Transmilenio verde de la Séptima”

La movilidad es uno de los principales dolores de cabeza de los habitantes de Bogotá y aliviarla es un reto para quienes buscan llegar a la Alcaldía. Desde este sábado, 19 de agosto, Noticias Caracol dialogará con cada candidato para conocer cómo aliviaría esta preocupación. Este es el diálogo con Rodrigo Lara.



La carrera Séptima con calle 63 es una zona de influencia del proyecto corredor verde, del cual usted ha sido un fuerte opositor. Dicho esquema ya inició proceso de licitación. ¿Si usted llega a ser alcalde de Bogotá qué pasará con este?

Rodrigo Lara: Lo freno, lo freno inmediatamente. Yo frené el primer Transmilenio de la Séptima, el de Peñalosa, con una acción popular. Como candidato vamos a trabajar en una nueva acción popular para frenar este y si soy alcalde le digo no y paro el Transmilenio verde de la Séptima.

¿Cuál es la principal razón que lo motiva a frenarlo?

Rodrigo Lara: Tú no puedes embutir, si me permites la expresión, una autopista para buses por donde no cabe.

¿Terminará las troncales que están en construcción, ampliará este sistema de transporte?

Rodrigo Lara: Yo termino lo que está en construcción, Transmilenio hoy es la infraestructura de la ciudad, me toca es mejorarlo. Lo que pasa es que el sistema no tiene gestión de flota, gestión de flota es saber milimétricamente a qué horas pasa un bus y a qué horas pasa el siguiente.



¿Cómo les garantizará movilidad a esos dos millones de ciudadanos que hoy en promedio se están movilizando en Transmilenio?

Rodrigo Lara: Lo primero es que hay que seguir con las líneas de metro, la tercera, la cuarta y la quinta; o yo construyo metro o construyo más troncales, y las troncales son carísimas, entonces yo priorizo metro y trenes de cercanías que es lo digno para la gente, la forma de viajar rápido.

La alcaldesa Claudia López dijo recientemente en Noticias Caracol que en estas elecciones la gente debe votar o porque siga el metro o porque se detengan las obras. ¿Usted qué opina?

Rodrigo Lara: Ella dice que si no se hace el Transmilenio no se puede hacer el metro, eso es mentira, eso es un chantaje de la alcaldesa, ese es un irrespeto con la gente. Está manipulando y engañando a la gente. Ella lo que ha dicho es eso y, además, ha dicho que no voten por aquellos que estamos en contra del Transmilenio verde de la Séptima.

En estos días el Distrito anunció que va a acabar el convenio de movilidad de buses entre Soacha y Bogotá y viceversa, ¿usted está de acuerdo?

Rodrigo Lara: “Eso es terrible, claro que no, la gente que vive en Soacha trabaja en Bogotá. La gente en Soacha no tiene cómo llegar a la troncal de la autopista sur y tiene que pagar una van que vale de 1.500 a 2.000 pesos y luego tiene que pagar 2.950 pesos. Si se tiene que pagar eso todos los días, se están pagando 200 mil pesos mensuales, el 20% de un salario mínimo. Ese convenio hay que hacerlo, el servicio público es un derecho, son personas no es un negocio. El problema es que el sistema está quebrado.

¿En caso de llegar a la Alcaldía mantendrá el pico y placa?

Rodrigo Lara: Lo cambio, lo voy a replantear. No puedo eliminarlo, pero quiero que el pico y placa vaya de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 3:00 p.m. hasta las 7:00 u 8:00 p.m., yo quiero que la gente vuelva a tener ese espacio para poderse movilizar.