Lucha de candidato a curul de paz en Argelia, Cauca: “Estamos dispuestos a morir por esta causa”

Argelia, Cauca, tiene un drama humanitario persistente y que alcanza picos de violencia muy altos, como los actuales en plena campaña electoral. Sus problemas son crecimiento de los cultivos de coca y disputa por los corredores narcos sobre la cordillera Occidental, la minería ilegal del oro, cobre, que genera deforestación y contaminación de fuentes hídricas, la presencia de la mayoría de grupos armados en un pulso mortal por el dominio territorial entre ilegales y contra la fuerza pública que ha aumentado su presencia.

En el norte del Cauca delinquen las disidencias de las FARC con la columna Dagoberto Ramos y la Jaime Martínez. En Argelia, uno los puntos más conflictivos está el frente Carlos Patiño, también de las disidencias FARC y el frente José María Becerra del ELN. Igual, están la disidencia de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. En la región abundan mercenarios del narcotráfico hasta el pacífico en López de Micay.

La crisis tocó fondo en los nueve corregimientos de Argelia. La Defensoría del Pueblo alerta sobre El Sinaí, El Mango, Santa Clara, El Plateado, La Emboscada, y La Belleza, donde nació Carlos Mauricio Mosquera, hoy candidato a la curul de paz, quien recuerda que Argelia sí tuvo tiempos tranquilos.

“Podíamos recorrer todo el municipio incluso salir a El Tambo por Argelia, donde está el río navegable San Juan de Micay, y la gente salía tranquila, la gente podía hacer turismo dentro del municipio por el San Jorge, la gente iba con la olla a hacer sancochos, algo que nunca pensamos y que antes del proceso de paz no se podía hacer”, cuenta.

La gente del pueblo creyó que el 2017, después de la firma del acuerdo, reinaría una paz real y duradera, así lo expresa el candidato.

“En Argelia operaba el frente 60 de las FARC con apoyo de otros frentes. Incluso hay jóvenes que estuvieron en esos frentes y se desarmaron, ellos ahorita son personas civiles que han ayudado a armar procesos sociales dentro del municipio”, asegura.

Pero lo que nunca imaginaron vino con la pandemia del COVID-19, cuenta Carlos Mauricio.

“El 5 de marzo llegan los grupos armados al margen de la ley nuevamente a Argelia, llegan al corregimiento El Mango, El Sinaí rumbo hacia El Plateado sobre el Cañón del Micay, pues a ocupar el antiguo territorio que había dejado las FARC. En Argelia hay más de seis o siete grupos ilegales fuera de la fuerza pública que también genera desplazamientos”, señala.

Lo sabe porque a su regreso a Argelia se vinculó como asesor jurídico de la Alcaldía y tuvo que afrontar tanto los desplazamientos como la subienda de coca.

“Hay mucha coca, está el cañón del Micay por donde puede salir al Pacífico a diferentes países. Una arroba de coca puede costar de 40.000 a 60.000 pesos, una arroba que puedes llevar en una bolsita. Me decía un campesino es que yo me hecho un kilo de coca en el bolso y lo vendo donde quiera, no se me daña y lo puedo llevar a caballo o en moto, pero con un racimo de plátano no puedo hacer eso”, manifiesta.

Argelia es un municipio rico en flora, fauna, vegetación y fuentes de agua. Las comunidades rurales tienen una gran preocupación por el detrimento ambiental que se presentaría con los proyectos, la minería a gran escala de cobre y la construcción de la hidroeléctrica Arrieros del Micay.

“Argelia tiene en concesión minera 19.000 hectáreas en concesión para explotación. El tema de la represa Arrieros del Micay, que se quiere construir en la zona y que pude ser más grande que Hidroituango, otra, la vía al mar que se está trazando”, explica.

El domingo 30 de enero, la gente de Argelia se estremeció con el asesinato de la líder social Deisy Sotelo Anacona . Hombres armados llegaron para llevársela justo con su esposo, su cuerpo apareció en la vía que comunica al corregimiento El Plateado. Su esposo sigue desaparecido. Carlos Mauricio tiene presente el sacrificio de los líderes de su tierra.

“Más de 12 líderes sociales asesinados de 2020 a la fecha, este año van dos líderes. Yo he sido amenazado más de tres veces por hombres al margen de la ley. Yo tengo una amenaza en este momento, me asignaron un esquema de seguridad, dos hombres de protección. No podemos entrar a los territorios por el tema de las amenazas”, afirma.

¿Qué obstáculos tiene para hacer campaña?

“Intenté entrar a Timba, Cauca, me dijeron ‘no, Mauricio, usted tiene que hacer una carta y solicitar el carné y es un trámite de 15 días‘. Es un carné que expide la Junta de Acción Comunal para poderte recomendar aquí en el territorio, pero es el carné que, si el grupo armado te lo pide, '¡ah! lo dio la Junta de Acción Comunal, siga, puede transitar', pero no lo tengo”, indica.

A pesar de las prohibiciones veladas, por caminos peligrosos y abandonados, este argelino de 34 años, que nació, creció y maduró a punta de balas y amenazas lleva a las veredas su oferta política.

“Argelia ya no quiere más la bota militar, ya no queremos que el Ejército llegue allá con sus armas. Lo que necesitamos es la inversión social. Necesitamos industrializar el campo, que el campesinado tenga su proceso, donde siembre sus productos, los logre transformar y los logre vender junto con el apoyo del Gobierno porque, en este momento, no tenemos nada”, subraya.

¿Vale la pena estar exponiendo su vida?

“Claro, vale la pena. Nosotros somos sociales por naturaleza y tenemos que buscar organizarnos, es mi vida, pero tenemos la seguridad que la gente nos va a proteger, las comunidades están organizadas y van a proteger el proceso. Es que no es Mauricio Mosquera, somos unas organizaciones grandes, muero yo, queda otra persona, queda la base social”, dice.

¿Está dispuesto a morir por esta causa?

“Estamos dispuestos a morir por esta causa, luchar y defender nuestro territorio”, asevera.

Su empeño lo pone en lograr los 30.000 votos que necesita para ganar la curul en la Cámara de Representantes.

“A todo el país, decirle aquí está el candidato de Argelia y aquí los va a representar a todos ustedes, los afectados por la violencia en Colombia”, agrega.

En medio de la peor vorágine donde Argelia pone sin parar las víctimas, va un candidato hablándole a la gente campesina en su misma lengua.