Metro de Bogotá: candidatos a la Alcaldía exponen sus propuestas para el futuro de la megaobra

Sin duda, una de las obras más importantes en Colombia es el metro de Bogotá . Los candidatos a la Alcaldía de la capital lo saben y se refirieron al futuro de la megaobra. Por su parte, Claudia López en diálogo el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, habló de lo que ha sido su pelea con el presidente Gustavo Petro sobre la primera línea, si tiene que ser soterrada o se mantiene elevada.

“Lo que se necesita en Bogotá es no parar. Parar y dañar es tan fácil, en cambio, hacer y terminar es tan difícil, justamente por esos saboteos políticos. Yo se lo dije al entonces candidato Petro cuando estaba en campaña. El entonces candidato Petro me dijo: ‘Si usted no para la primera línea del metro de Bogotá, yo no la apoyo a la Alcaldía y sin mi apoyo nadie gana’, y yo le dije: ‘Apreciado Gustavo, prefiero perder la Alcaldía que parar el metro de Bogotá’. Ese saboteo es el que le ha hecho tanto daño a los bogotanos”, dijo Clauda López.

“Yo creí que se le había pasado el tema, ganó la Presidencia y lo primero que pidió fue otra vez parar la primera línea del metro. Yo le dije: ‘presidente, yo gané diciendo que iba a hacer la primera línea del metro, vamos al 25% de ejecución, yo creo que es legalmente inviable y técnicamente inviable, pero si usted tiene algún estudio que demuestre que hay alguna viabilidad legal, que se la valga el Consejo de Estado y si hay una posibilidad técnica, pues usted haga sus estudios, yo no me voy a gastar más plata en estudios, yo me estoy gastando la plata en la obra’”, agregó la alcaldesa.

¿Qué dicen los candidatos a la Alcaldía sobre la primera línea del metro de Bogotá?

Publicidad

Carlos Fernando Galán, candidato por el Nuevo Liberalismo

“El metro va, en mi gobierno el metro va. Nadie puede tener titubeos en eso. Se requiere que ese proyecto como está contratado se haga, no se eche para atrás, no se ponga en riesgo, no se diga que era mejor por aquí o por allá, no, ya está contratado”.

Juan Daniel Oviedo, candidato por el Movimiento Con Toda Por Bogotá

“En mi gobierno seguiremos desarrollando la primera línea del metro Bogotá, respetando el contrato vigente y su respectivo cronograma. Eso significa que en, primer lugar, trabajaremos por la integración de esta solución de movilidad con los demás subsistemas de transporte”.

Jorge Enrique Robledo, candidato por Dignidad y Compromiso

“Llevo semanas diciendo que como alcalde construiré el metro que esté contratado y en construcción el 1 de enero de 2024 y todo dice que ese va a ser el metro elevado”.

Publicidad

Diego Molano, candidato por Reconstruyamos Bogotá

“Los bogotanos queremos el metro ya y no podemos tener miedo al chantaje del presidente Petro que quiere posponer la obra 10 años más y que cueste 15 billones más. El metro ya está contratado, es elevado”.

Jorge Luis Vargas, candidato Por Cambio Radical

“La línea del metro es una necesidad sentida de los bogotanos, histórica. Va como está contratada, elevada, ya hay un avance de más 24% en obras, 89% de los predios comprados”.

Rodrigo Lara, candidato por L.A.R.A

"La gente no se puede seguir demorando dos o tres horas para ir de su trabajo a su casa, que es el tiempo que se toman en el sistema de buses. Bogotá necesita metro, metro y metro; la primera línea del metro, la segunda y la tercera, que es la que queremos dejar en la próxima Alcaldía".

El candidato por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, que por motivos de agenda no pudo contestar en video, dijo a Noticias Caracol que nunca ha mencionado que va a detener esta primera línea del metro, pero que si la Presidencia no hace algún tipo de cambio de aquí al primero de enero de 2024, va a continuar con este proyecto tal cual está.