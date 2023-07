Miyerlandi Torres inscribió su candidatura a la Alcaldía de Cali

Este lunes, 17 de julio de 2023, Miyerlandi Torres, exsecretaria de Salud de Cali, oficializó su candidatura a la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca.

“Lo que pueden contar los caleños a partir de hoy es que se convierten en miembros de mi familia y como familia me comprometo a velar por el bienestar de las y los caleños con toda la entereza, con la capacidad de trabajo, liderazgo, recuperando principalmente la tranquilidad, la seguridad y devolviendo la confianza en que podemos tener un progreso económico cierto y real para las familias”, aseguró la candidata a la Alcaldía de Cali.

A través de su cuenta en Twitter, compartió que logró reunir más de 213.000 firmas para inscribir su candidatura ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“¡213.647 veces GRACIAS! Hoy no solo entregamos las firmas para inscribir nuestra candidatura a la Alcaldía, sino los anhelos de todos nosotros de recuperar a Cali, de que esta ciudad recobre su grandeza y de que sea la ciudad del futuro, esa que nos merecemos”, sostuvo.

Miyerlandi Torres resaltó que con la ayuda de todos los ciudadanos se podrá lograr el objetivo.

“Niños, jóvenes, adultos, artistas, deportistas, TODOS juntos convertimos esta ciudad en el lugar que nos merecemos: segura, de oportunidades, amable. Trabajando en equipo vamos a hacer de la nuestra la MEJOR ciudad del país”, expresó.

Carlos Fernando Galán, a la Alcaldía de Bogotá

De otro lado, el panorama electoral se agitó este mismo lunes en Bogotá por intermedio de Carlos Fernando Galán, quien, durante una entrevista con Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, confirmó que se lanzará de nuevo como candidato a la Alcaldía de la capital de Colombia.

“Voy a ser nuevamente candidato a la Alcaldía de Bogotá. Hace 4 años estaba viendo los resultados electorales y vi que estuvimos cerca, logramos una votación importante y dije que no terminaba aquí. Bogotá es mi pasión, he hecho de Bogotá mi proyecto de vida, he dedicado 16 años al estudio de esta ciudad... Siento que la ciudad está en desesperanza, abandono. La gente está frustrada, yo quiero trabajar todos los días para devolverle la esperanza a Bogotá”, manifestó.

En ese sentido, Carlos Fernando Galán indicó que buscará el aval del Nuevo Liberalismo para su aspiración a la Alcaldía de Bogotá.

Las elecciones regionales en Colombia están programadas para el domingo 29 de octubre de 2023.