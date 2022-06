"No más, que se acabe ya": muchos están cansados de los insultos y la polarización en esta campaña

La campaña presidencial que está por finalizar en Colombia para muchos ha sido agotadora. La ciudadanía dice estar cansada y hastiada por las agresiones de lado y lado, en medio de la polarización política y la exacerbación que hay en el país.

“Desorden”, “falta de perspectiva”, “hostigamiento de tanta agresividad”, son algunos de los calificativos que los ciudadanos de a pie le dan a lo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas.

Para expertos en temas políticos, la ciudadanía nunca había deseado tanto que se acabaran unas elecciones, sentimiento que emerge por “la sensación de hastío, de polarización, de cansancio”, explica Mauricio Jaramillo.

"Yo no sé por qué hay gente que piensa que en política vale todo y no, no vale todo", agrega el analista Moisés Wasserman.

Pero ¿qué hizo que esta exposición de ideas políticas empañara las campañas con ataques de lado y lado?

Para Wasserman “el problema es que en esta campaña ha habido mucha desinformación del otro, de intentar mostrar al otro de una forma distinta a la que es, eso se sale de las líneas éticas".

Por su parte, Mauricio Jaramillo cree que “en buena medida porque los candidatos se han dedicado a descalificarse y a evitar los temas de fondo".

Otros expertos consideran que el aumento de usuarios en redes sociales creó dicho fenómeno. Y es que estas fueron el campo de batalla, pero allí también se vieron mensajes de repudio a las agresiones por parte de los seguidores de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

Analistas recuerdan cómo se vivían estos escenarios políticos hace unos años y coinciden en señalar que las presentes elecciones están marcadas por los ataques y discusiones sin confrontación política.

“En las campañas pasadas, cuando teníamos solamente prensa, radio, TV, teníamos debates, más confrontación de ideas. Ahora lo que tenemos son videos cortos, aparición de redes sociales y han podido conseguir más votos con videos cortos donde no hay confrontación y no se discute", añade Mauricio Jaramillo.

Lo grave es que esta guerra en redes sociales terminó en espacios físicos y llegó a generar peleas entre familias, amigos y personas cercanas, todo por un candidato presidencial.