Nuevo mapa político de Colombia: "Apoyo de Petro, en vez de ayudar a Bolívar, lo perjudicó"

¿Cómo se verá el mapa político de Colombia el próximo primero de enero y cuál será la relación entre departamentos, alcaldías y el Gobierno nacional? El diálogo con Noticias Caracol, el analista Yann Basset da su visión sobre lo que muestran los resultados de las elecciones regionales.

Carlos Fernando Galán, alcalde electo de Bogotá.

Yann Basset: Un voto útil que jugó a favor de Carlos Fernando Galán. Yo creo que, a partir del momento en que las encuestas indicaban que Galán podía ganar en primera vuelta, se amplificó su ventaja y finalmente está al límite de ganar con 50%. Este sistema de la segunda vuelta, a pesar de que la segunda vuelta no se va a hacer, funcionó, porque la idea era dar un margen importante de victoria al ganador, y efectivamente es lo que pasó con Carlos Fernando Galán que logra una importante victoria en Bogotá.



¿Voto útil y el miedo fueron protagonistas en la capital de la República?

Yann Basset: El miedo, no sé, pero el voto útil, sin duda. Yo creo que ayuda mucho a Carlos Fernando Galán a tener este margen tan importante de victoria.

En Cundinamarca, el presidente Gustavo Pedro reclamaba victoria porque el gobernador electo, Jorge Emilio Rey Rangel, hace parte de la coalición, del Partido Verde. Pero Katherine Miranda decía que no pueden salir a reclamar algo que no corresponde.

Yann Basset: Eso muestra la dificultad con todos esos partidos, este paisaje fragmentado, esas coaliciones tan complejas. Todo el mundo reclama victoria de cierto modo. En el caso de Rey, en particular, arma una colisión muy grande que domina la política de Cundinamarca desde tres mandatos y ha organizado una especie de cacicazgo con muy fuertes raíces en los territorios y, pues otra victoria entonces holgada en Cundinamarca.

Victoria aplastante de Federico Gutiérrez en la Alcaldía de Medellín y el Centro Democrático recobra el poder en Antioquia.

Yann Basset: Es una gran victoria de la derecha tanto a Gobernación como a Alcaldía. Es un bastión de la derecha, no es sorprendente, y en estas elecciones la derecha conquista incluso la gobernación, que no lo había logrado antes, una derecha clásica encabezada por Centro Democrático y en el caso de Federico Gutiérrez, alguien cercano al Centro Democrático, entonces recupera su baluarte en Antioquia.



El gobernante saliente (Daniel Quintero), al renunciar y al entrar en la campaña, trató de poner eso sobre su balanza y el mensaje fue contundente.

Alejandro Char, alcalde electo de Barranquilla, y Eduardo Verano, gobernador de Atlántico.

Yann Basset: Lo que podemos ver, sobre todo en gobernaciones, es que ganan o repiten muchas veces fuerzas tradicionales en el país, muy arraigadas territorialmente. El caso de Char, en Atlántico, en Barranquilla, tenemos una fuerza política muy arraigada localmente y que parece impermeable a todos, los escándalos tipo Aída Merlano, etcétera; los Char están dominando el panorama en Atlántico y en Barranquilla y parece que nada puede sacudir este dominio local.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, y el voto en blanco que queda en segundo lugar aquí y en el caso de la Alcaldía de Barranquilla. ¿Por qué los nuevos liderazgos no son protagonistas?

Yann Basset: Sobre las gobernaciones en particular vimos fuerzas tradicionales muchas veces con una figura grande, con mucho arraigo local, como Dilian Francisca Toro, en el Valle, que repite. En las gobernaciones es difícil que aparezcan liderazgos nuevos porque las eligen sobre todo las zonas más rurales o los pueblos, más que en las grandes ciudades, pueblos que generalmente tienen redes de arraigo local fuerte. Es muy difícil que haya cambios de tendencia, entonces tenemos esta tendencia en el Valle con este fenómeno del voto blanco que, sin embargo, muestra que de todos modos hay márgenes para una política un poco distinta, y un voto en blanco que fue promovido por la compañía de Tulio Gómez, que fue invalidado por el Consejo Nacional Electoral. Entonces es algo interesante que muestra también pues que hay límites de todos modos a estos dominios regionales.

Alejandro Eder, que aparecía como segundo en las encuestas, ¿fue sorpresa?

Yann Basset: Fue la sorpresa realmente a nivel de alcaldías grandes, no esperábamos un margen de victoria tan grande para Alejandro Eder. Las encuestas los mostraban muy parejos, veíamos venir la subida de Alejandro Eder, pero con este margen fue realmente una sorpresa.



Hay un voto en blanco protagonista del cual no se ha hablado mucho y es Maicao, en La Guajira, donde ‘el hombre Marlboro’, tras ser invalidado por el Consejo Nacional Electoral, promovió el voto en blanco. Allí las elecciones se tienen que repetir.

Yann Basset: Hay un tema de arraigo local muy fuerte. Es una personalidad que tenía su apoyo local extremadamente fuerte y para lograr promover el voto blanco y ganar el voto blanco en una ciudad que es relativamente importante es un fenómeno muy llamativo.

Usted decía que estas elecciones no iban a ser un plebiscito al gobierno del presidente Petro. ¿Qué fueron? Cuando ve uno el mapa político hubo un mensaje en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga en las que triunfaron mandatarios locales que evidentemente no son de la cuerda política del presidente.

Yann Basset: No son de la cuerda política del presidente, pero no necesariamente tampoco de oposición al Gobierno nacional, como podemos ver en este mapa, que es más complejo. Hay muchos escenarios locales muy distintos. Hay mensajes para el Gobierno nacional, en Bogotá particularmente porque el propio gobierno se involucró en la campaña a la Alcaldía de Bogotá a través de reuniones públicas, relanzando la discusión sobre el metro, entonces creo que cayó muy mal y en vez de ayudar a la campaña de Gustavo Bolívar la perjudicó realmente. Eso es un fenómeno. Pero más allá de Bogotá, hay un mapa muy complejo. Y más que fuerzas de oposición o favorables al gobierno, triunfaron en muchos casos unas fuerzas políticas que tienen más arraigo local y más una representación de intereses regionales que de tendencias políticas.