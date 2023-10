Pacto Histórico niega estar roto, como insinuó Gustavo Bolívar: “No comparto esa lectura”

En el Congreso de la República, la bancada del Pacto Histórico, en cabeza de David Racero y María José Pizarro, analizó lo que fueron las elecciones regionales que se celebraron este domingo en Colombia. Los congresistas hicieron una lectura distinta a la de Gustavo Bolívar, gran perdedor en Bogotá .



David Racero, representante a la Cámara, manifestó no estar de acuerdo con el excandidato a la Alcaldía de Bogotá: “Invitamos a fortalecer el Pacto Histórico, que no es que esté roto, no comparto esa lectura. Es una fuerza que lleva un año y medio unificada, que está emergiendo, que ya no es marginal y lo que debe generar esta contienda electoral es la necesidad de fortalecer".

La senadora María José Pizarro señaló que “hasta ayer éramos una fuerza absolutamente marginal con apenas representación en las asambleas, con una leve representación en los concejos, casi ninguna gobernación, algunas decenas de alcaldías. Pues bien, creemos que tenemos que avanzar y hemos avanzado, y podríamos haber avanzado mucho más".

¿Qué dijo Gustavo Bolívar sobre el Pacto Histórico?

En medio de su desilusión por no lograr ser alcalde de Bogotá y tampoco conseguir por lo menos la segunda mayor votación, Gustavo Bolívar hizo un diagnóstico: “Tenemos que recorrer a Colombia para recoger esos pedazos que quedan rotos del Pacto Histórico y volver a ser esa primera fuerza de Colombia”.

El libretista y escritor explicó que hay “una coyuntura nacional bastante difícil, un país que creyó que el cambio se podía hacer en pocos meses y se ha desilusionado. Siento un voto castigo hacia el Pacto Histórico, pero al final de cuentas, como sucedió en México, el Pacto Histórico se va a fortalecer”.

Pese a la derrota de Bolívar, el Pacto Histórico logró 7 curules en el Concejo de Bogotá, superado por la Alianza Verde y el Nuevo Liberalismo, que obtuvieron de a 8 cabildantes cada uno.