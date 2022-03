César Gaviria y Partido Liberal se alejan del Pacto Histórico por declaraciones de Francia Márquez

El expresidente de Colombia y actual líder del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, anunció este miércoles, 23 de marzo de 2022, que suspende los diálogos con el Pacto Histórico como consecuencia de “las declaraciones ofensivas” de Francia Márquez , quien será fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro de cara a las elecciones del 29 de mayo.

“Las declaraciones groseras, falsas y malintencionadas que hizo la señora Francia Márquez candidata a la vicepresidencia del pacto en presencia del candidato Gustavo Petro constituyen una ofensa inaceptable. Y hacen inviable cualquier diálogo con ese sector político. La política de odios, rabias y mezquindad no van con el Partido Liberal”, aseguró Gaviria.

El exmandatario indicó que la principal razón de su reunión con Gustavo Petro en vísperas de la contienda electoral fue comunicarle que él era totalmente adverso a las expresiones de algunos dirigentes políticos de que había que atajarlo como candidato.

“Le expresé que un debate con el Partido Liberal sería respetuoso y carente de ofensas personales y me pareció que él lo compartió. Es la segunda vez que en días recientes la señora Márquez se expresa en esos términos y le comuniqué al candidato que eso no se podía repetir. Al parecer, no les importaron mis manifestaciones”, anotó.

César Gaviria recordó que el pasado martes dialogó con las bancadas de los senadores y representantes a la Cámara electos con el fin de prepararse para “ tener charlas con los candidatos ” a las elecciones presidenciales y aseguró que ya no hablará con el Pacto Histórico.

“Mientras yo sea presidente del Partido Liberal, doy por terminadas unas conversaciones que planeaba tener con ese sector político”, sostuvo.

Lamentó profundamente que el Pacto Histórico piense que “su lenguaje incendiario” es algo que puedan celebrar los colombianos y consideró que eso conlleva más violencia.

“Deseo que a nuestro país no le espere ese lenguaje y esa actitud que nos conducirá a más violencia y total confrontación entre sus fuerzas económicas, sociales y políticas”, concluyó. Gustavo Petro le respondió unos minutos después.