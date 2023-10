Gorky Muñoz, alcalde de Neiva, fue suspendido provisionalmente por posible participación en política

Este lunes, 23 de octubre de 2023, la Procuraduría General de la Nación confirmó que se le abrió investigación a Gorky Muñoz, alcalde de Neiva, por su posible participación en política de cara a las elecciones del domingo 29 de octubre . El Ministerio Público también lo sancionó provisionalmente.



Según lo indagado por la Procuraduría, “el mandatario habría adelantado acciones con el propósito de favorecer al aspirante a la alcaldía Wiker Bautista”.

“De acuerdo con la información publicada por medios de comunicación, Muñoz Calderón sostuvo una reunión con contratistas de su administración y funcionarios de las Empresas Públicas de Neiva en la que se habría referido a la estrategia política que él ha implementado para la elección del citado aspirante”, indicó el ministerio.

En dichas grabaciones los implicados hablan de una inversión millonaria que harían para asegurar la elección del candidato Bautista.

"A mí no me vengan con cuentos de cifras y no sé qué, que encuestas, yo no soy tonto. Yo ni idiota que fuera voy a hacer -y perdóneme la expresión-, una inversión la hijuep@#*, porque toca hacerla, y un esfuerzo berraco electoral, para todo esto y entonces para ir a perder", expresó el actual alcalde de Neiva.

Gorky Muñoz también declaró en los audios: "No le quepa la menor duda, por ejemplo, ¿qué estructura puede contratar 50 mil personas para trabajar el día electoral? (...) Wilker va a tener 50 mil porque yo voy a la fija, no nos vamos a quemar".

La Procuraduría General señaló que esta conducta de Gorky Muñoz “es abiertamente desafiante respecto de la prohibición legal para los servidores públicos de participar en política”.

El alcalde de Neiva fue castigado con tres meses de suspensión provisional ya que “en un nuevo evento podría utilizar el cargo e influir en la contienda electoral”.