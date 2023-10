Panorama político en La Guajira: candidatos a la Alcaldía de Maicao entre líos y pecados

Entre líos y pecados: así están la mayoría de los candidatos que aspiran a ocupar la controvertida Alcaldía de Maicao en La Guajira. Allí el voto en blanco es impulsado por el anulado candidato Samuel Santander Lopesierra, conocido como el hombre Marlboro.



Noticias Caracol habló con los candidatos que tienen diferentes cuestionamientos. Uno de ellos es Hilber Pinto Aragón, arquitecto de profesión, quien se ha desempeñado como docente en la Universidad de la Guajira por 24 años y quien fue diputado en 3 oportunidades.

“Nosotros en ese momento estábamos aspirando a la Alcaldía de Maicao en el 2019. Me tuvieron 16 días en audiencia en Valledupar, dónde no se pudo comprobar nada, donde no se tuvieron las pruebas para avanzar, de tal forma que me tuvieron que devolver a mi casa", aseguró Pinto.

Asimismo, sobre la medida de casa por cárcel que recibió por el proceso de peculado por apropiación explicó que “allá no entregaron las pruebas y tuvieron un tiempo para entregarlas, aquí lo que ocurrió fue que querían sacar al Hilber, que tenía la opción de ganar esa elección”, aseguró.

Por otro lado, Miguel Felipe Aragón, es un líder joven wayú, de profesión ingeniero de sistemas, especializado en gerencia. Fue concejal de Maicao y actualmente es diputado. Al parecer, existen repartos sobre su inscripción por el tema de una IPS.



“Es una acusación que se ha venido haciendo desde hace mucho tiempo, mi mamá fue fundadora de una IPS, sin embargo, nosotros no tenemos el manejo de dicha institución privada”, precisó el candidato Miguel Felipe Aragón.

Sobre los señalamientos, Aragón enfatizó que “hagan las investigaciones que tengan que hacer. Vengo con las manos muy limpias”.

Yoel Blanchar, actual candidato a la alcaldía de Maicao por el Partido Conservador, hizo parte en el 2018 del cartel de la compra de votos en La Guajira, una maquinaria mafiosa que puso en la mira de la justicia a 12 concejales de ese municipio y que fue denunciada por la unidad investigativa de Noticias Caracol. Pese a la comunicación de este informativo y la aceptación del aspirante, este nunca concretó la cita.

A la Alcaldía de Maicao también aspira Carolina Issa Morales, una lideresa comunal con más de 15 años en la defensa de organizaciones y líderes barriales. Hija de un reconocido empresario libanés.

“Nosotros creemos en lo que tenemos. Maicao tiene gente noble, honrada y trabajadora, esa gente que pide a gritos una justicia social, equidad e inclusión”, señaló Issa sobre los retos de llegar a ocupar el puesto de alcaldesa.

A pesar de su buena campaña, la candidata carga un pecado que no es suyo: ser apoyada por el actual alcalde. Al parecer, esto le estaría restando apoyos.

“Carolina Issa nace de las acciones comunales y son las bases sociales quienes me rodean. Ahora, si el equipo que llevó al actual gobernante quiere apoyar esta candidatura, que es del pueblo, aquí estamos con los brazos abiertos para recibir a todos”, dijo.

Para la candidata no ha sido fácil combatir en las calles las malas prácticas del alcalde, también libanés. Los maicaeros hablan de una mala gestión. Incluso, la candidata ha tenido que capotear situaciones incomódas haciendo campaña.



Por último, está Eurípides Pulido Rodríguez, un político de trayectoria, dos veces concejal del municipio. Se inició con el Partido Liberal, luego fue alcalde de Maicao en el periodo 2012-2015 por el Partido Cambio Radical. Fue apoyado por el clan político de Kiko Gómez, actualmente condenado a 55 años de prisión por ser el determinador de un triple homicidio.

Noticias Caracol confrontó al político por esos pecados electorales cometidos en el pasado.

“Fue por la seguridad. Y le sirvió muchísimo a la ciudad de Maicao. Fueron 6 motos. No recuerdo exactamente el costo. La Fiscalía me abrió un proceso porque supuestamente había un peculado de 30 a 40 millones de pesos. Me fui a juicio, ese juicio terminó el 9 de julio, el cual salió a mi favor”, explicó.

La mala memoria del candidato no le permite recordar que en su administración se compraron 9 motocicletas por un precio de 200 millones de pesos para la época. Eurípides Pulido aclaró que en este momento no cuenta con más procesos abiertos. “Todos los procesos en los que he estado involucrado han sido archivados a mi favor. La ley dice que uno no es culpable hasta que lo venzan en juicio”.

Eurípides Pulido y Miguel Aragón son los dos candidatos más opcionados a obtener la Alcaldía de Maicao. Mientras Santa Lopesierra, conocido como el hombre Marlboro, después de ser anulado en sus aspiraciones, acelera su campaña impulsando el voto en blanco.

Este es el panorama político en uno de los municipios más olvidados del país.