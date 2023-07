Pelea del Polo Democrático durante anuncio de candidatura de Gustavo Bolívar a Alcaldía de Bogotá

Gustavo Bolívar entró de manera oficial a la lucha por la Alcaldía de Bogotá. El anuncio lo hizo el Pacto Histórico en un evento donde el libretista estuvo acompañado de varios senadores, representantes a la Cámara y concejales de este proyecto político. El lanzamiento de su candidatura desató una pelea entre los miembros del Polo Democrático.



El exsenador ganó la encuesta del Pacto Histórico, superando con más de un 15% en intención de voto a los demás aspirantes: Camilo Romero, Heidy Sánchez y Carlos Carrillo.

Bolívar presentó este martes, 25 de julio de 2023, varias de sus propuestas. Por ejemplo, ampliar la cobertura del programa de alimentación escolar, implementar la educación bilingüe y, en seguridad, busca llegar a los 300 policías promedio por cada 100.000l habitantes en la capital.

Gustavo Bolívar también habló sobre el Metro de Bogotá.

“Vamos a evitar a toda costa, como se pueda, hasta el 31 de diciembre, para que el Metro de Bogotá tenga el tramo de la avenida Caracas subterráneo. Conozco más de 60 líneas de metro en el mundo y el espacio que liberan esos metros en superficie para ciclovías, jardines, para el esparcimiento, es impresionante, la valorización que generan los metros subterráneos es impresionante”, señaló el candidato.



No obstante, en la presentación de la candidatura de Bolívar se hicieron evidentes y públicas las fracturas internas en el Pacto Histórico por cuenta del Polo Democrático. El concejal Carlos Carrillo manifestó, ante la sorpresa de muchos, su inconformidad por la forma en que se escogió el candidato único de esta coalición.



Publicidad

No vaciló al lanzar varias críticas al presidente de este partido, Alexander López, y aseguró que el Polo Democrático no puede apoyar otro candidato que no sea él. Mientras Carrillo hablaba, era cuestionado por varios asistentes, quienes gritaban “el Polo apoya a Bolívar”.

“Estamos en una encrucijada estatutaria. Ya voy terminando esto, no se preocupen que no me van a volver a ver por el partido. La adhesión del Polo estatutariamente en este momento no se puede realizar y me apena porque yo tengo la intención de sumarme personalmente a la campaña también unificada de Gustavo Bolívar”, expresó Carrillo.