Petro desde la cocina: “Yo voy a hacer el plato para que haya justicia social en Colombia”

Gustavo Petro habló de su campaña presidencial al estilo TikTok desde la cocina de su casa. Reveló que el plato que le ofrece al país para ganar “se llama sancocho de la justicia social”.

“A mí me tocó cocinar solo un buen tiempo, me gusta hacer sancocho, el arroz, puedo hacer huevos pericos bien ricos, el spaguetti a la all'amatriciana, que es uno de mis platos favoritos”, dijo.

Según Petro, “me desestreso cocinando, me concentro, es como una artesanía. Claro, de vez en cuando, porque cuando es obligatorio, como les toca a muchas mujeres de Colombia, deja de ser artesanía”.

A propósito de la cocina, explica, “lo que yo propuse es que ese tiempo de trabajo que la mujer dedica a ama de casa, que se queda en su casa -como dice el contrincante-, ese tiempo de trabajo debe conmutar para la pensión. Es un trabajo, un trabajo que no remuneran, hay mujeres que hacen doble trabajo: de ir a sostener los ingresos y el trabajo del hogar. Eso no se corrige de la noche a la mañana, pero empieza por lo menos a conmutar para el trabajo de pensión”.

Y en términos culinarios explicó cuál es el ‘plato’ que le ofrece al país y cuáles ingredientes tiene.

El plato es justicia social. “Tenemos muchos ingredientes, eso no es fácil, es un plato complicado. Tienes que lograr que la cúspide más alta económicamente pague impuestos, eso no lo ha propuesto nadie y me toca decirlo porque sin eso no hay nada, lo demás es carreta, es el principio general del plato”.

Añadió “que lo hagan de voluntad, como la ley indica, porque ahí entrarían unos 50 billones de pesos, con eso se logra tener un preescolar para la niñez, leche para los niños de la señora que está sola. Eso no es populismo, es justicia”.

Los jóvenes también son clave en esta preparación: “Dos millones y medio no entran a la universidad, una serie de circunstancias terribles, desesperadas, desilusionantes. Entonces con esa plata, eso vale 14 billones, podemos tener una universidad pública gratuita abierta a toda la juventud”.

En su receta, otro punto es garantizar la comida. “¿Qué pasa en los hogares de más edad? Cuatro de cada diez no comen tres veces al día, tiene que generar las fuentes de trabajo, tienes que crear las condiciones para que el trabajo se expanda y se hace entregándole crédito a la economía popular barata, no el gota a gota”, explicó.

“Yo voy a hacer el plato para que haya justicia social en Colombia”, concluye Petro.