Petro dice que criticar a Isabel Zuleta "es criticar toda la actividad de los líderes sociales”

Isabel Zuleta, senadora electa por el Pacto Histórico y reconocida por su liderazgo entre las comunidades afectadas por la contingencia de Hidroituango, está en el ojo del huracán tras referirse a Sergio Fajardo. Al respecto, se pronunció el candidato Gustavo Petro en su cuenta de Twitter:

“Criticar a la senadora Isabel Zuleta por su lucha contra Hidroituango, es criticar toda la actividad de los líderes sociales en el país. Un gobernante debe soportar la crítica del líder y de la lideresa social. De eso es que se trata en buena parte la democracia”, escribió Petro.

Publicidad

Criticar a la senadora Isabel Zuleta por su lucha contra Hidroituango, es criticar toda la actividad de los líderes sociales en el país.



Un gobernante debe soportar la crítica del líder y de la lidereza social. De eso es que se trata en buena parte la democracia https://t.co/xFVn6OiAgy — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 9, 2022

En una grabación, que se viralizó en redes sociales, se escucha decir a Zuleta: “Ya a Fajardo lo quemamos y fue una tarea dura, fue una tarea hasta Procuraduría, Contraloría, fue una tarea dura. Y una tarea de demostrar que no puede estar en la Presidencia y nos salieron con esta sorpresita”.

Publicidad

Varios sectores rodearon al exgobernador de Antioquia y candidato de la coalición Centro Esperanza, incluso Federico Gutiérrez, aspirante a la Presidencia del Equipo por Colombia.

“No más odios, no más ataques, no más guerras sucias. Este señor (Petro) no vino por eso y no se ha pronunciado frente a esos ataques, de lo que le hicieron a Sergio y de lo que me anunciaron a mí”, manifestó Fico durante el debate ambiental en Noticias Caracol.