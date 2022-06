Piedad Córdoba: “Yo me posesiono, no me voy a hacer a ningún lado”

Piedad Córdoba envió un mensaje en Blu Radio en el que aseguró que asumirá como senadora del Pacto Histórico el próximo 20 de julio. Sostuvo que es falso que esté siendo investigada por la DEA y afirmó que “todo eso es un montaje de Roy y otras personas”.

“Yo sigo hospitalizada, ya son 8 días. No estoy en condiciones de dar entrevistas por mi condición de salud, lo que sí puedes decir es que yo me posesiono”, expresó.

Publicidad

“No me voy a hacer a ningún lado, entre otras, porque es falso que tengo investigaciones en la DEA. Jamás he hablado con esa gente, todo eso es un montaje de Roy (Barreras) y otras personas. Me posesiono y radico mis proyectos, ya no más agresiones”, añadió Piedad Córdoba.

La senadora electa atraviesa un problema de salud tras contraer COVID-19, razón por la que su audiencia ante la JEP del pasado 21 de junio, en la que iba a declarar por el magnicidio de Álvaro Gómez, fue aplazada.