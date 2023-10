Diego Molano afirma que lo que dijo Petro del metro de Bogotá “es puro cuento chino”

Diego Molano, candidato a la Alcaldía de Bogotá, estuvo en Plaza Caracol, de Noticias Caracol, y se refirió a lo expresado por el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, sobre el metro de Bogotá. “Es puro cuento chino. El presidente no puede modificar un contrato que ya está en ejecución”, afirmó.



Y es que Petro, que se encuentra en China, reveló que se había reunido con representantes de las empresas chinas CHEC (China Harbour Engineering Corporation) y el Consorcio de la Corporación de Construcción de Ingeniería Civil de China (CCECC), que desarrollan actualmente obras en Colombia.

“Sobre el metro hay coincidencia en que técnicamente se pueden desarrollar en la primera línea dos fases: una primera elevada y otra subterránea, utilizando los estudios que en mi alcaldía se hicieron y los estudios que se han hecho en las siguientes alcaldías. No implicaría mayores demoras, técnicamente es posible; jurídicamente también. La pregunta es si políticamente...”, expresó el mandatario.

Frente a estas declaraciones, el candidato Diego Molano manifestó que “lo del presidente Petro en China y ese supuesto acuerdo con la empresa es puro cuento chino. El presidente no puede modificar un contrato que ya está en ejecución, que está el viaducto desarrollándose en Bosa y que va a prestar el servicio a las familias de Bosa”.

“Esa decisión le costaría a la ciudad $15 billones más y 10 años más”, agregó.

Diego Molano dijo que, de ser elegido gobernante de Bogotá, no va a “prometer el metro, lo vamos a entregar, y el país no le puede creer a un presidente que se va a hacer campaña a su candidato (Gustavo) Bolívar para decir que él sí puede modificar la línea subterránea. No lo puede hacer, la empresa china no va a recibir, no ha dado ni una plata, aquí el que tiene el mandato es el alcalde y el presidente tiene que cumplir un contrato que ya se hizo”, precisó.



El candidato Diego Molano también habló en Plaza Caracol de sus propuestas en materia de inseguridad, transporte público y desarrollo urbano, de cara a las elecciones regionales que se llevarán a cabo este 29 de octubre.