Polémica entre Miguel Polo Polo y Alejandro Riaño: “Lo demandaré por injuria y calumnia”

En redes sociales se desencadenó una polémica entre el candidato a la Cámara Miguel Polo Polo y el comediante Alejandro Riaño por los comentarios que este hizo en su programa como Juanpis González.

El comediante estaba entrevistando al actor Omar Murillo y lanzó estos comentarios sobre Miguel Polo.

“Robar es jodido, Polo Polo primo suyo vea cómo lo hace”, dijo Juanpis González, a lo que Murillo preguntó: “quién es Polo Polo”.

“Un negrito ahí muy chévere del Centro Democrático, pero es muy chistoso porque el cree que le vamos a dar el aval algún día y es pobre, negro y gay”, respondió González.

Muy molesto, Miguel Polo Polo se pronunció en un video en sus redes sociales.

“Yo lo reto a usted de que me muestre una sola prueba de dineros privados o públicos de los que yo me haya apropiado, ilegalmente, y si no la tiene lo demandaré de manera penal por injuria y calumnia”, señaló.

Respondiendo a las calumnias de Alejandro Riaño pic.twitter.com/m47LzmbvEr — MIGUEL POLO POLO (@MiguelPoloP) March 2, 2022

Asimismo, arremetió contra el comediante: “Usted es tan falto de personalidad que le toca andar creando personajillos ficticios como Juanpis González porque le da miedo hablar en nombre propio”.

“Con respecto a lo de negro, amo y estoy orgulloso de mi color de piel, y pues con lo otro usted dice que yo soy gay, pero, al parecer, aquí el que tiene ganas de mi es usted que no deja de pensarme y mencionarme”, agregó el candidato.

Finalmente, dijo que con sus abogados presentará una carta formal a Netflix “para que retire la serie de Alejandro Riaño de su plataforma digital”.

Por su parte, el comediante Alejandro Riaño en su cuenta de Twitter manifestó: “El 14 de marzo con mucho gusto digo lo que pienso. Yo no le voy a hacer campaña a nadie. Feliz día”.

