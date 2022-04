Polémica por restricciones a motociclistas: ¿cuál es la postura de los candidatos presidenciales?

En medio de la polémica por las restricciones a motociclistas en Bogotá y otras ciudades del país para hacer frente a la inseguridad, los candidatos a la Presidencia de Colombia Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez presentaron sus propuestas de cara a estos grupos.

"Primero, mire y hable con los diferentes grupos, porque cuando uno toma una medida de esa naturaleza afecta un montón de personas y pierde la noción de que hay unos grupos que se saben comportar bien, que tienen sus necesidades y quedan injustamente descalificados y con muchos problemas. Entonces eso, para mí, requiere unos programas de concertación, de compromiso acerca de cómo se tienen que identificar, cumplir unas reglas", señala Sergio Fajardo, candidato presidencial de la coalición Centro Esperanza.

"Buena parte de la inseguridad ciudadana, del común, la de todos los días, tiene que ver con que hay hambre y que hay falta de oportunidades. No hay que mirar la enfermedad en la calentura de las sábanas. Hay que solucionar las causas de la enfermedad y eso significa un programa urgente, inmediato, para disminuir el hambre en Colombia y, en segundo lugar, se necesita abrir oportunidades y disminuirá la inseguridad cotidiana en el país. Creo que esa estrategia que no se ha implementado es fundamental", dice Gustavo Petro, del Pacto Histórico.

Por su parte Federico Gutiérrez, candidato presidencial del Equipo por Colombia, indicó que “uno no puede estigmatizar a ningún sector. Hay gente que no hace las cosas bien, entonces lo que tiene que haber es control sobre el que no las hace bien. Yo jamás estigmatizaría a los motociclistas, la gente utiliza la motocicleta como medio de transporte y han encontrado buscar una mejor calidad de vida para ellos y para sus familias, jamás estigmatizar a un sector de la sociedad”.