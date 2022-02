Precandidatos reaccionaron al encuentro de Gustavo Petro con el papa Francisco: “Que rece por todos”

El encuentro de Gustavo Petro con el papa Francisco generó reacciones en Colombia, no solo de otros precandidatos, sino también del mismo presidente de la República.

“Yo creo que es una visita importante, yo creo que se abre cada vez más un espacio democrático en Colombia, un espacio de diálogo”, dijo Camilo Romero, precandidato del Pacto Histórico .

Carlos Amaya, precandidato de la Coalición Centro Esperanza, también se pronunció.

“Me parece bien, yo siempre digo que no puede ni un pastor ni un sacerdote decirle a la gente por quién votar, pero que el papa reciba a Gustavo Petro me parece bien”, comentó.

Por su parte, Alejandro Gaviria, también precandidato de la Centro Esperanza, consideró que el encuentro de Gustavo Petro y el papa Francisco “es un hecho político interesante para el país”.

“Nos tiene a todos discutiendo”, apuntó.

Entretanto, Sergio Fajardo, otro de los aspirantes presidenciales de la Coalición Centro Esperanza, expresó su deseo de visitar al papa, pero convertido en presidente.

“Espero visitarlo como presidente de Colombia. Por el momento, que rece por todos nosotros”, señaló.

Por su parte, el conservador David Barguil, precandidato del Equipo por Colombia, envío unas fotos diciendo que es el único de los aspirantes que se ha reunido dos veces con el papa.

El candidato presidencial Rodolfo Hernández también solicitó audiencia con el papa Francisco y lo hizo con una carta con fecha del 19 de enero de 2022. Dice que espera hablar con el pontífice de lucha contra el narcotráfico, temas ambientales y trata de personas.

Otra reacción fue la del presidente de Colombia, Iván Duque, quien, sin nombrar al precandidato Gustavo Petro, se refirió al encuentro en el Vaticano.

“Yo soy una persona de fe, yo soy católico. Creo que el papa Francisco, a quien respeto, tiene todo, menos intereses electorales en nuestro país”, sostuvo.

Y agregó: “Sobre esa base, que haya personas que estén buscando acercarse a Dios, me parece que, si él los recibe en privado, pues todo el que se quiera acercar a Dios, para una persona que es la máxima autoridad de una iglesia, pues debe ser algo que por alguna razón lo considerará. Lo que uno espera es que el que se quiera acercar a Dios también sea capaz de confesar sus pecados”, dijo.

El encuentro de Gustavo Petro con el papa Francisco, por ahora, tiene muchas reacciones, pero ninguna imagen, porque fue una audiencia privada.