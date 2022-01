¿Qué dicen precandidatos sobre ola de violencia en Colombia y qué proponen para frenarla?

La difícil situación de orden público que vive Colombia concentró este jueves, 27 de enero de 2022, la atención de los precandidatos presidenciales, quienes reaccionaron y también manifestaron sus propuestas para frenar esta ola de violencia.

Del Equipo por Colombia, hablaron Federico Gutiérrez, Enrique Peñalosa y David Barguil.

“Estas estructuras criminales terminan afectando la cotidianidad de cada población colombiana y lo que tiene que haber es orden y oportunidades, y no puede haber la más mínima duda de que a estas estructuras que están dedicas al narcotráfico, a la minería ilegal, a acabar con nuestros ríos, las tenemos que combatir”, dijo Federico Gutiérrez.

“Que haya claridad de que la máxima prioridad del Estado colombiano tiene que ser la seguridad de todos sus ciudadanos, el control en todo el territorio colombiano y, para esto, hay que fortalecer todo lo que sea necesario a nuestras fuerzas armadas y de policía”, anotó Enrique Peñalosa.

“Lo hemos venido diciendo, con 250. 000 hectáreas de coca y dólar a $4.000, lo que tenemos es esas estructuras en bonanza, llenas de dinero y hoy son un gran factor de riesgo para la seguridad nacional. Hay que erradicar la droga y combatir con toda la fuerza del Estado a estas estructuras criminales”, señaló David Barguil.

Desde la Coalición Centro Esperanza, se pronunciaron Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán y Carlos Amaya.

“Todos los días nos despertamos esperando dónde va a ser la próxima bomba, con una incapacidad de ocupar ese territorio y, un punto fundamental, y es el presidente, esta semana sale diciendo que capturaron a alias 'Jhonier' y Colombia tiene que ser un país sin alias y eso significa que entendamos la realidad de jóvenes que tienen algún tipo de vulnerabilidad, que están en una condición que pueden ingresar al mundo de la criminalidad”, indicó Sergio Fajardo.

“Atacar el corazón del negocio criminal de las mafias en Colombia, que son cinco fundamentalmente: la del narcotráfico, la del contrabando, la del despojo de tierras, la minería criminal y la contratación pública, y darle todo el respaldo y el apoyo a una política social en términos de una emergencia económica y social”, afirmó Juan Manuel Galán.

“Tenemos que cumplir el acuerdo final del acuerdo de paz, especialmente en el punto uno, tenemos que llevar inversión a los territorios olvidados, presencia del Estado, no más glifosato, más sustitución de cultivos voluntaria, más apoyo a la agricultura, más apoyo a la agroindustria, vías rurales y, sobre todo, educación para jóvenes en territorio rural”, apuntó Carlos Amaya.

Gustavo Petro y Camilo Romero, del Pacto Histórico, también hablaron de sus propuestas.

“Es que, si no se corta la guerra, tus noticias todos los días serán esas, pero no por un día ni por dos, sino por años, por décadas. Imagínate cuanto sufrimiento sumado, si midieras en décadas lo que ocasiona la guerra, el conflicto, la violencia en Colombia. Entonces, se trata es de frenarlo, no de mantenerlo. Mi política tiene que con frenar definitivamente la conflictividad violenta de Colombia”, dijo Gustavo Petro.

“Lo que hoy vive Colombia es un dilema profundo entre democracia y delincuencia, entre institucionalidad y criminalidad. A este gobierno de Iván Duque le ha quedado absolutamente grande lo que él prometió al pueblo colombiano que fue seguridad, ha fracaso en la política de seguridad en Colombia. Lo que se requiere y se necesita con urgencia es un nuevo gobierno que asuma sobre todo la presencia integral del Estado en los territorios, que asuma la responsabilidad que desde siempre ha incumplido el Gobierno nacional”, Romero.