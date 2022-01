¿Qué responde el presidente Iván Duque a quienes aseguran que el país que describe no existe?

A seis meses de darle paso a un nuevo gobierno, el presidente habló de la grave situación de orden público que se vive en departamentos como Arauca y Chocó.

Así como todos los candidatos, Iván Duque vive un intenso cronograma de actividades por todo el país y en una de esas correrías se entrevistó con el director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, para responderles a los críticos de su gestión, referirse a la grave situación de orden público, la economía y, por supuesto, de política,

Casi que a diario está en alguna región de Colombia, asiste a la inauguración de carreteras, a la entrega de obras, a reuniones con las comunidades y a recibir reportes de las autoridades locales. Eso hizo en una visita a La Guajira, al “primer parque eólico en Colombia en 17 años y el más grande que se hace en nuestro país. Estamos viendo la transición energética de Colombia”, dijo Iván Duque.

Según él, cuando su gobierno empezó el país tenía “apenas 28 megavatios o el 0,2% de la matriz energética en renovables no convencionales y hoy, entre proyectos nuevos, que han sido subastados o están en ejecución, proyectos entregados, vamos a pasar más de 2.800 megavatios, es decir vamos a llegar, quizás el año entrante a más del 20% de la matriz energética en esta energía limpia”.

Con el parque eólico de La Guajira, afirma, se le puede brindar energía a una ciudad pequeña.

Juan Roberto Vargas: ¿Qué dice el presidente sobre la crítica situación de orden público como la que se viven Arauca, donde van más de 50 muertos en lo que va de 2022?

Iván Duque: Arauca ha tenido que convivir tristemente con la violencia muchos años y nosotros desde que empezó nuestro gobierno hemos tratado de enfrentar un fenómeno que tiene un agravante: el régimen dictatorial de Maduro del otro lado de la frontera auspicia, protege, financia y está en connivencia con grupos armados colombianos del ELN y disidencias, y obviamente atacan desde allá, extorsionan desde allá y después en territorio colombiano vienen, cometen hechos y se regresan. Nosotros hemos aumentado el pie de fuerza, hemos aumentado la inteligencia, la contrainteligencia, pero también hicimos algo muy importante, la inversión social. Cuando usted mira las cifras de la inversión que se está haciendo en Arauca, este gobierno es el que más inversión ha hecho en el departamento.

Juan Roberto Vargas: Pero la gente dice que allá no recibe nada.

Iván Duque: Le voy a dar un ejemplo muy claro. La semana pasada tuvimos nuestro taller construyendo país allá y solamente le doy un indicador: el 60% de todas las transferencias sociales que ha recibido Arauca desde que existen las transferencias sociales se ha hecho en nuestro gobierno.

Juan Roberto Vargas: Estuvimos hace unos días en Arauca y nos llamó la atención de que a pesar de toda esa fuerza pública solamente encontramos un par de retenes, pero llegando al complejo Caño Limón-Coveñas, ¿la fuerza pública dónde está en Arauca?

Iván Duque: Arauca tiene 7 municipios y en esos 7 municipios hacemos un control territorial de distintas maneras. Primero, el departamento hoy tiene un mayor pie de fuerza; segundo, hoy tenemos mayor supervisión helicoportada.

Juan Roberto Vargas: Esto respondió a la muy crítica situación de orden público en otras regiones de Colombia como Cauca, Putumayo, Catatumbo, Nariño y Chocó.

Iván Duque: Empecemos por el caso de Nariño. La semana pasada estábamos en Caucasia y llegó la alcaldesa de Tumaco y dijo ‘hemos registrado el año pasado la menor tasa de homicidios en casi una década y tenemos hoy la inversión pública más grande que haya tenido el municipio de Tumaco’. En el caso de Popayán, en el caso de Cauca hemos tenido además récord en inversión, que lo dicen las autoridades locales. Chocó, este año vamos a dejar las dos vías más importantes del departamento que es la conexión de Ciudad Bolívar, Antioquia, con Quibdó y la conexión de Risaralda con Quibdó.

Juan Roberto Vargas: Entonces por qué lo que pasa en esas regiones que dicen ‘aquí lo que pasa es que no hay inversión del Estado’.

Iván Duque: Los hechos están. Es que esto no lo estoy diciendo yo, hable con el gobernador de Chocó y coja los indicadores de la inversión pública que han hecho todos los gobiernos anteriores.

Juan Roberto Vargas: Iván Duque aprovecha el corte de cuentas para defender a capa y espada el crecimiento de la economía.

Iván Duque: Crecimos… prácticamente estamos muy cerca al 10%, lo cual nos convierte en una de las economías que más creció en el mundo el año pasado. The Economist sacó además un índice de los países que están avanzando en la reactivación y Colombia lidera ese índice sobre la base no solo de crecer sino de generar empleo y también de recuperar muchos de sus indicadores prepandémicos. Entonces, ¿cuál es nuestra apuesta? Crecer, seguir generando empleo, cerramos en noviembre del año pasado con una tasa del desempleo del 10,9%, la idea es seguirla bajando, y con los nuevos incentivos conquistar a dejar al país en la ruta para llegar nuevamente a tasas de desempleo de un dígito.

Juan Roberto Vargas: ¿Qué hacemos con la inflación? La gente dice que sí, se subió el salario mínimo, pero una frase coloquial más vigente que nunca es que el costo de vida está imposible.

Iván Duque: Salario mínimo del año pasado subió el 10,7%, la inflación fue del 5,6%, quiere decir que la diferencia entre la inflación y el aumento en salario tuvo un aumento real del más del 4%. Cuando usted ve el caso de EE. UU., creció menos del 4% y la inflación fue superior al 6%. Aquí el crecimiento fue casi el doble de la inflación. Ahora, la inflación que se está viviendo hoy es un fenómeno mundial. Hemos sido uno de los países con menor inflación en el último año. ¿Qué está detonando este fenómeno global? La escasez de contenedores, el aumento del costo de los fletes, las cadenas logísticas. Ciertamente hay una presión que viene de afuera en todo el mundo y que, como dije, algunos de los expertos piensan que se estabilice después del mes de junio.

Juan Roberto Vargas: ¿Por qué y de qué habló con Óscar Iván Zuluaga?

Iván Duque: Él me llamó y simplemente me informó, cosa que le agradezco porque estatutariamente tengo un papel, y me dice ‘mire, aquí se ha tomado una decisión, vamos a proceder de esa manera’, perfecto, él es el candidato, y los candidatos tienen que saber tomar sus decisiones, pueden ser buenas, pueden ser malas, pueden ser regulares.

Juan Roberto Vargas: ¿Usted no llamó a ninguno de la coalición Equipo por Colombia a abogar para que recibieran a Óscar Iván Zuluaga?

Iván Duque: Creo que todas las personas que están haciendo política ya tienen suficiente peso, suficiente conocimiento y son personas que han estado mucho tiempo en la política, son ellos los que tienen que decidir cuál es su camino.

Juan Roberto Vargas: Pero usted no los llamó.

Iván Duque: Yo no puedo ponerme a él busque al uno, busque al otro.

Juan Roberto Vargas: ¿Pero a los otros no los llamó a decir ‘oigan, reciban a Zuluaga’?

Iván Duque: Mi rol no es estar armando coaliciones.

Juan Roberto Vargas: ¿Eso no es participación en política de un presidente, que llame a un candidato a decirle ‘oiga, no voy en la coalición Equipo por Colombia o la que sea?

Iván Duque: ¿No le paso al teléfono? Le debo pasar al teléfono, ‘presidente, lo llamo para informarle’, perfecto, muchas gracias, que esté muy bien.

Juan Roberto Vargas: ¿Por qué lanza dardos a las coaliciones a las que llamó pactos de ocasión durante una entrevista con la agencia Efe?

Iván Duque: En la política siempre se presentan muchas veces situaciones donde se hacen pactos o alianzas por conveniencia y obviamente esas cosas al final siempre terminan rompiéndose. Creo que la construcción de país requiere una visión de equipo y yo creo que de verdad Colombia, cuando tiene visión de equipo y trabajamos todos con un propósito en común, las cosas salen bien.

Juan Roberto Vargas: ¿Estas tres coaliciones son pactos de ocasión?

Iván Duque: Depende de las coaliciones.

Juan Roberto Vargas: ¿Cuál de esas sí es un pacto de ocasión?

Iván Duque: No me ponga a opinar de la coyuntura…

Juan Roberto Vargas: El que dijo eso fue usted, presidente, que era un pacto de ocasión.

Iván Duque: Yo no hice ninguna alusión específica. En política lo que uno no puede hacer es pactos de conveniencia, o simplemente intereses momentáneos, tiene que tener una visión compartida, unas ideas.

Juan Roberto Vargas: Esto dijo el presidente sobre las encuestas, esas en las que su desaprobación supera ampliamente a quienes respaldan su gestión y si esto golpea a la candidatura de Óscar Iván Zuluaga.

Iván Duque: Las encuestas de cinco ciudades capitales a mí nunca me han favorecido, nunca me favorecieron como candidato, no me favorecieron como precandidato y no me han favorecido como presidente. Cuando se hacen encuestas de alcance nacional, por lo menos las más recientes, hablan de un 35, 36, 37, algunas de hasta un 40%. Yo no pienso en encuestas, no me guío por ellas. Las leo, las respeto, las analizo, si salen buenas trabajo el triple, si salen malas trabajo el triple. El que quiera aspirar y crea que le generamos un daño pues sencillamente no habla de uno o lo ataca a uno.

Juan Roberto Vargas: No puede ser al contrario y que lo que le está pasando al Centro Democrático y su jefe natural, Álvaro Uribe, que también está en sus niveles más bajos de aprobación, ¿a usted no lo está golpeando?

Iván Duque: A mí no me gusta ver la política en función de encuestas. ¿A mí sabe qué es lo que me gusta? Ver cosas como el parque eólico, estoy no existía hace 3 años. Este es uno de tantos proyectos que están haciendo la transición energética. Si yo me distrajera pensando todos los días en una encuesta, en un trino, en una opinión, pues no gobierno. Lo importante es trabajar y ejecutar.

Juan Roberto Vargas: ¿Qué responder a quienes dicen que ese país que usted describe no existe?

Iván Duque: No sé si el país de las energías renovables no exista, ahí lo tiene; no sé si el país de la matrícula gratis no existe, ahí está; no sé si el país del ingreso solidario no exista. Hemos logrado pasar de 3 millones de familias beneficiarias de transferencias económicas a 9 millones de hogares que reciben sus recursos, ahí está. Las mayores ventas de vivienda de la historia, ahí están certificadas además por los gremios, que además son los que llevan las cifras de los sectores. Las entregas de obras de infraestructura, el que quiera saber si existe o no el cruce de la cordillera central se puede montar en un carro y se puede dar cuenta. El que quiera ver las cinco vías 4G que hemos entregado también las puede recorrer y las 15 que entregaremos para el mes de agosto. Claro que en Colombia siguen existiendo retos enormes, pero tengo la claridad y tranquilidad, que la gran mayoría de cosas que propuse en campaña las he cumplido y ese es para mí el mayor motivante.