¿Qué responde Óscar Iván Zuluaga a quienes dicen que no es el verdadero candidato de Uribe?

Óscar Iván Zuluaga fue elegido como el candidato del Centro Democrático a la Presidencia de la Republica luego de ganar la consulta interna del partido.

En entrevista con Noticias Caracol se refirió a los grandes desafíos frente a posibles alianzas, teniendo en cuenta las consultas del próximo año.

“Muy contento con haber logrado el triunfo como candidato ya oficial del Centro Democrático. Tenemos que hacer un trabajo muy intenso, yo me he propuesto empezar a construir una colación primero con la ciudadanía. Vamos a hacer una gira por todo el país que yo he denominado ‘Soy todo oídos’ para escuchar a los colombianos, para sentir sus problemas de cerca y poder desarrollar propuestas que permitan ganarnos esa confianza y ese respaldo de la ciudadanía, y ese ejercicio seguramente nos va a llevar a definir con quién podemos hacer alianzas y coaliciones, que son muy importantes pensando en Colombia, y con quiénes podamos sentir esa mayor identidad. Creo yo que es necesario construir esas alianzas, coaliciones, pensando en las elecciones y la primera vuelta presidencial”, aseguró.

En algunos círculos se ha mencionado que Zuluaga es el candidato del Centro Democrático, pero no de Álvaro Uribe, a lo que respondió:

“El Centro Democrático fue creado por el presidente Uribe y fue su obra de gobierno la que nos dio las bases para construir un partido, un partido que ha sido exitoso en Colombia, un partido que ha logrado representar a millones de colombianos. Acabamos de hacer un proceso serio, transparente, ningún otro partido lo ha hecho. Lo veo muy entusiasmado, hace 15 días que estuve en Medellín, en un evento con más de mil jóvenes. Hace 8 días nos acompañó en el último foro de la Universidad de la Sabana y uno ve recorriendo el país que hay mucho uribismo, que hay mucho reconocimiento a lo que significó la seguridad democrática. Él está muy entusiasmado, se siente muy orgulloso del proceso que hemos hecho y su presencia nos va a ayudar mucho. No va a estar en la lista al Senado, pero van a estar sus ideas, que es lo importante, que es lo que nutre el Centro Democrático”, señaló.

Sobre las posibles coaliciones fue cuidadoso, solamente se refirió a aquellos con los que disputó la candidatura al interior del partido, es decir, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Rafael Nieto y Alirio Barrera.

Publicidad

“Son muchos frentes que nos va a tocar cubrir y ellos son actores fundamentales, son líderes por quienes yo siento gran respeto, gran aprecio, plantearon muchas ideas que vamos a incorporar en este propósito de construir esta alianza con la ciudadanía. Algunos de ellos ya han expresado su deseo de estar en la lista al Senado de la República y seguramente entre todos vamos a asumir esta responsabilidad”, anotó.

Finalmente, también se le consultó acerca del escándalo por el plagio en su tesis de maestría de la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, militante del Centro Democrático.

“Yo creo por convicción que en todo proceso debe darse un debido proceso, no se puede prejuzgar, porque es lo único que nos garantiza ser escuchados también”, subrayó.