¿Quién es la mujer que interrumpió la entrevista de Rodolfo Hernández?

Mucho revuelo ha causado la interrupción de una entrevista que le hacían al candidato Rodolfo Hernández en Noticias Telemundo . Cuando el periodista Rogelio Mora-Tagle le preguntaba por el proceso judicial en su contra, una mujer lo irrumpió y el mismo candidato, quien estaba dispuesto a responder, finalmente contestó.

“Total de que usted no puede pretender hacerme esa pregunta para desprestigiarme, cuando lo que yo he hecho es servirle, tengo el alma limpia, yo no he robado un peso, ni nunca me lo robaré”, manifestó Hernández.

Para aclarar este episodio, se pronunció el estratega político del candidato Ángel Beccassino, quien aseguró que la persona que interrumpió la entrevista no hace parte de la campaña.

“Como dice el entrevistador Mora-Tagle el ingeniero estaba dispuesto a responder todo, entró una persona que no pertenece a estructura de la campaña, que en mi caso particular no sé quién es, pero que sospecho que es de la gente que está apoyando la candidatura de Rodolfo en Miami y fue la que provocó ese incidente, pero solamente eso. Ninguna voluntad de no responder de parte del ingeniero, como quedó en el tuit del entrevistador claro”, afirmó Beccassino.

Por su parte, el periodista Rogelio Mora-Tagle en su cuenta de Twitter manifestó: “Muy importante sobre la interrupción durante la entrevista con Rodolfo Hernández: el candidato siempre estuvo dispuesto a responder, de hecho, estaba respondiendo cuando fue interrumpido. En ningún momento se molestó, ni fue grosero conmigo. #LasCosasComoSon”.