¿Quién es Verónica Alcocer, la nueva primera dama de Colombia?

Gustavo Petro fue elegido este domingo como el nuevo presidente de Colombia. A su lado llega a la Casa de Nariño Verónica Alcocer García, oriunda de Sincelejo, Sucre, y quien es madre de Sofía Petro, de 18 años, y Antonella, de 14, hijas menores del nuevo mandatario de los colombianos.

Fue primera dama de Bogotá (2012-2015) y dice estar lista para trabajar por las mujeres y la niñez como primera dama de Colombia. Los últimos siete meses se concentró en recorrer el país, impulsando y apoyando la campaña de su esposo.

Publicidad

“Le he ido perdiendo el temor a las entrevistas. Al principio sí, y las campañas pasadas también, pero ya no me intimidan tanto. Mira, de pronto, termino trabajando en un medio de comunicación, vaya uno a saber”, dijo en Noticias Caracol.

En el año 2000, cursaba derecho en la Corporación Universitaria del Caribe cuando conoció a Gustavo Petro, quien había acudido allí para dar una conferencia. La pareja se casó a finales de ese mismo año y fruto de esa unión nacieron Sofía y Antonella. Llevan 22 años juntos.

Verónica Alcocer se define como una gestora social y emprendedora colombiana. Cuando tenía 15 años se inclinó por la vida religiosa, pero luego conoció a su primera pareja. Con 22 años se convirtió en madre soltera.

Michelle Obama es su referente mundial en cuando a una primera dama.

Publicidad

“Me parece que fue muy cercana a la gente, muy capaz, sencilla en su trato y en sus maneras”, comentó en entrevista al diario El Tiempo.

En 2019 quiso lanzarse a un cargo de elección popular y llegar a la Alcaldía de Sincelejo; sin embargo, desistió porque su hija Antonella estaba aún muy pequeña.

Publicidad

Tres años después allanaron el camino y será la primera dama de la nación.