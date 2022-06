“Quieren volver escándalo una reunión de campaña que ha sido infiltrada”: senador Alexander López

Desde Quibdó, Chocó, en donde el candidato Gustavo Petro se encuentra de campaña, uno de sus voceros, el senador Alexander López, habló de la filtración de videos en los que Roy Barrera se refiere a estrategias para dividir al centro de cara a la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

“Quieren volver un escándalo una reunión de campaña, una reunión de una campaña que ha sido infiltrada. Ojalá solamente las infiltren”, señaló el congresista del Pacto Histórico.

Y agregó que “aquí el verdadero escándalo es que han querido asesinar a Gustavo Petro, que han querido, con infamias y calumnias, destruir a Gustavo Petro y a Francia Márquez que han venido presentando una propuesta concreta y contundente para sacar a Colombia de la pobreza, de la guerra y de la barbarie”.

Sobre los términos utilizados por Roy Barreras en el video que lo tiene en el ojo de huracán, López dijo que “no es la expresión general de la campaña” y enfatizó en que esperan que los videos los saquen todos, “porque han contextualizado solamente una parte y van a ver que Gustavo Petro, para nada, ha ordenado ningún tipo de espionajes ni destruir ni dañar a nadie”.

“Son expresiones de Roy y quien debe responder por esas expresiones es Roy mismo, no Gustavo Petro, que ha hecho una campaña sería, decente, sin ofensas, sin agresiones. Petro ha sido víctima de todo un ataque del establecimiento, de las fuerzas mafiosas y corruptas que han gobernado a Colombia”, puntualizó.

Reiteró que en “una reunión de campaña muchas personas dicen muchas cosas”.

Sobre el escándalo de visitas a La Picota

“Por ejemplo, ahí se estaba hablando que iba a salir un escándalo de que estábamos visitando cárceles para ofrecerles a extraditables la no extradición. Eso no lo puede decidir un presidente, el cambio de una extradición pasa por un Congreso, una Corte Suprema de Justicia, esa no es una decisión que se pueda tomar en una campaña o que pueda tomar el presidente de manera unilateral. Es mentira y nosotros desvirtuamos completamente que Petro o la compaña hayan enviado alguna persona a ofrecerle a extraditables, a corruptos, a criminales beneficios. Eso es completamente falso. Eso es un escándalo que armaron”, detalló.

¿Quién los infiltra?

El senador Alexander López reiteró que la campaña del Pacto Histórico fue infiltrada y, por ello, “lo que vamos a hacer es, primero, que se presente todos los audios y todas las grabaciones y, segundo, vamos a iniciar acciones legales porque aquí hay unas infiltraciones, hay una acción criminal contra la dirigencia del Pacto Histórico, pero especialmente contra Gustavo Petro y Francia Márquez”.

Especificó que pedirán las investigaciones necesarias porque “es alguien muy cercano, naturalmente, que ha estado grabando, sin permiso, sin ningún tipo de orientación y en ese sentido me parece muy grabe lo que está pasando”.