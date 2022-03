¿Recuento de votos devolvería la confianza en el sistema electoral? Candidatos y partidos opinan

Luego de que el registrador nacional, Alexander Vega, anunciara que le pedirá al Consejo Nacional Electoral que se haga un recuento de votos del Senado por las inconsistencias reportadas en los resultados de las elecciones legislativas, candidatos y sectores políticos se pronunciaron sobre la conveniencia o no de esta medida.

Gustavo Petro, del Pacto Histórico, no ve conveniente la posibilidad y anunció que no asistiría a “debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto. Actuaremos con prudencia máxima y pedimos a las veedurías internacionales actuar con prontitud. En este momento no hay cadena de custodia transparente sobre los votos ya escrutados”.

Suspendo mi presencia en debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto.



Actuaremos con prudencia máxima y pedimos a las veedurías internacionales actuar con prontitud.



— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 21, 2022

En cuestión de minutos, Sergio Fajardo, de la Coalición Centro Esperanza, reaccionó al trino y le dijo a su contrincante que “este es precisamente el momento en el que hay que debatir. Estamos en un punto crítico para Colombia y ahora, más que nunca, tenemos que exigir garantías y transparencia en el proceso electoral”.

Y agregó: “El caos electoral generado por las fallas de la Registraduría afectó la confianza en la transparencia de las elecciones presidenciales. El reconteo de los votos debe ser para Senado y Cámara con todo rigor. Se requiere, además, adoptar medidas adicionales para mayo”.

— Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) March 21, 2022

Enrique Gómez, candidato presidencial de Salvación Nacional, manifestó que "aunque existan de pronto dudas sobre la legalidad es lo mejor para la democracia”.

Carlos Fernando Galán, integrante del Nuevo Liberalismo, dijo que "por la transparencia, por la confianza en el sistema electoral colombiano, es positivo que se tome esta decisión" del reconteo de votos.

Omar Yepes, presidente del Partido Conservador, expresó que "los colombianos esperamos que no haya ninguna duda sobre el resultado real de las elecciones. No es posible que los partidos en general hayan percibido tan poca votación en algunos formularios mientras el Pacto Histórico se disparó en esos formularios que fueron materia de revisión".

¿Qué dicen expertos del reconteo de votos?

Según el exmagistrado José Gregorio Hernández, la petición que lanzó el registrador nacional tiene un limitante porque con “una cadena de custodia ya culminada y con decisiones judiciales en materia de escrutinios, proceder a un reconteo general simplemente por capricho es algo que no corresponde a los ideales de la democracia”.

Alejandra Barrios, directora de la MOE, también considera que debe haber “garantías de cadena de custodia respecto a materiales electorales que van a ser recontados, así como para evitar cualquier tipo de alteración”.

Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, considera que esta petición “es una señal que podría contribuir a despejar las dudas que se han manifestado con respecto a los resultados de las elecciones legislativas”.

El analista Pedro Viveros piensa que el reconteo de votos haría “que brille la democracia y no queden dudas de un lado o del otro”. “Yo no creo que un recuento general vaya a solucionar un problema y puede ocasionar otro”, consideró el consultor electoral Alfonso Portela.