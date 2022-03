Registrador no solicitará al Consejo Nacional Electoral recuento de votos

El registrado nacional, Alexander Vega, no solicitará formalmente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) un recuento de votos de las elecciones al Senado del pasado 13 de marzo.

Pese a que el lunes 21 de marzo había comentado que lo haría, este martes, tras la reunión de la Comisión Nacional de Garantías Electorales, se encontró consenso con los partidos políticos para continuar con el escrutinio que no ha terminado y desitió de realizar la solicitud.

Publicidad

“Me alegra que el conceso esté alrededor del escrutinio. Claro, entiendo los intereses de los partidos pidiendo un recuento general, yo ayer lo propuse no con el ánimo de hacerle un favor a nadie, sino de buscarle salida a esto y la alternativa que presenté ayer es para buscar esa tranquilidad. Qué bueno, no me siento derrotado, me siento ganador de que la mayoría de los partidos no acepten mi solicitud, muy bien, porque el punto de honor es el consenso y, si esa solicitud sirvió para que generar consenso, creo que es satisfactorio para el proceso electoral”, enfatizó el registrador

Horas antes, Alexander Vega expresó que el 80% de los jueces elegidos para la jornada de elecciones del 13 de marzo estaba capacitado para el preconteo y diligenciamiento del material electoral.

Publicidad

Durante el fin de semana, desde varios sectores, incluido el presidente Iván Duque, se había solicitado un recuento de votos por inconsistencias.